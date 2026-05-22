Claudia Martínez palpita la final de la Concacaf W: “Llegamos mentalmente muy fuertes”

La paraguaya Claudia Martínez, delantera del Washington Spirit de la liga de fútbol femenino de Estados Unidos, afirmó este viernes que su equipo llega fortalecido mentalmente a la final contra el América mexicano en la Copa de Campeonas de la Concacaf W.

“Después del partido ante el Pachuca y como se dieron las cosas, llegamos mentalmente muy fuertes para intentar levantar este título de Concacaf, nuestro equipo técnico ha hecho un trabajo grandioso para traernos hasta aquí”, aseguró la artillera.

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Martínez habló en la previa del duelo por el título en el que el Spirit chocará este sábado con el América en el estadio Hidalgo de Pachuca. La seleccionada paraguaya, autora del gol con el que Washington eliminó al Pachuca en las semifinales del certamen, señaló que en estos días aprovecharon para corregir varios aspectos.

¡Gol de Claudia Martínez! ⚽💥



Washington Spirit derrota a Pachuca (1-0) y está en la final de la CONCACAF W Champions Cup. pic.twitter.com/lY1m5Zd4rT — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 21, 2026

“Hemos estado trabajando muy intensamente para esta final. Aprovechamos para ajustar los detalles en los que fallamos en la semifinal”, apuntó.

La visión del DT: Fortaleza emocional para frenar al campeón mexicano

El español Adrián González, entrenador del Spirit, coincidió con Martínez en señalar a la mentalidad como una de las principales cualidades de su conjunto.

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“Estamos muy ilusionadas, orgullosas de estar en esta final. Hemos hecho un gran trabajo en esta semana, sobre todo a nivel mental y emocional. Llegamos en gran momento a este partido, luego de una dura semifinal ante el Pachuca, eso nos fortaleció”, subrayó.

El estratega detalló los aspectos en los que ha trabajado su equipo para enfrentar al actual campeón de la liga femenina del fútbol mexicano.

“En la semifinal nos faltó posesión de balón y eso tenemos que mejorarlo porque el América es un equipo que le gusta presionar alto para hacerse con el balón. Debemos contrarrestar esa presión y ser muy seguras atrás por el gran talento que ellas tienen en sus delanteras”, explicó.

González puntualizó la importancia de poner especial atención en las delanteras Scarlett Camberos y la brasileña Geyse.

“Ellas son muy buenas en el uno contra uno, tienen gol y mucho carácter, debemos estar pendientes para que no nos tomen en inferioridad atrás”, concluyó.