Video: Claudia Martínez anota y lleva al Spirit a la final de la Concacaf W

El Spirit, dirigido por el español Adrián González, le ganó con el gol de la paraguaya Claudia Martínez por 1-0 al Pachuca y enfrentará este sábado por el título al América mexicano, que más temprano goleó por 4-1 al Gotham FC de la NWSL.

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El Pachuca dominó casi todo el primer tiempo liderado por Charlyn Corral, seleccionada mexicana. La delantera inquietó con un disparó que buscaba el ángulo izquierdo de la portería al minuto 25, que atajó Sandy MacIver.

¡Gol de Claudia Martínez! ⚽💥



Washington Spirit derrota a Pachuca (1-0) y está en la final de la CONCACAF W Champions Cup. pic.twitter.com/lY1m5Zd4rT — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) May 21, 2026

Spirit despertó en la parte final del primer tiempo. Al 39, la colombiana Leicy Santos probó con en un tiro libre a la guardameta Esthefanny Barreras.

En la compensación, la marfileña Rosemonde Kouassi falló con marco abierto en un remate que estrelló en Barrera, y a segundos del descanso, Hal Hershfelt estrelló un disparo en el poste derecho. En el segundo lapso, Abril Fragoso tuvo en un remate cruzado la ocasión para abrir el marcador al 64, pero el balón pasó apenas desviado del poste derecho del Spirit.

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Con el partido dormido la italiana Lucía Di Guglielmo sorprendió en una jugada por el centro, cedió a Claudia Martínez, quien sobre la salida de Barrera envió el balón a la red para el 1-0 al 81.