El argentino Alexander Barboza presentado en el Palmeiras de Gustavo Gómez

El Palmeiras de São Paulo sigue potenciando su zona defensiva con jerarquía internacional. El club paulista concretó la incorporación del defensor central argentino Alexander Barboza, un futbolista que destaca por su imponente físico y su destreza en los pies, pese a que algunos duden de sus habilidades debido a su gran altura.

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El zaguero compartirá posición en la zaga central con el experimentado paraguayo Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs y Benedetti. Además, este fichaje le permitirá reencontrarse con el volante Marlon Freitas, con quien ya coincidió en su etapa en el Botafogo.

Una trayectoria con sello de campeón

Formado en las prestigiosas categorías inferiores de River Plate, Barboza forjó su camino en el fútbol argentino pasando cedido por Atlético de Rafaela y Defensa y Justicia, antes de ser transferido a Independiente de Avellaneda en 2019.

As primeiras palavras de Barboza com o manto alviverde! 🎙️



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Posteriormente, dio el salto al fútbol paraguayo para vestir la camiseta de Libertad, club con el que se coronó flamante campeón de la liga local en la temporada 2023, rendimiento que le sirvió como trampolín definitivo para arribar al exigente y competitivo fútbol brasileño.

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Con su llegada oficial, Barboza se convertirá en el jugador argentino número 49 en vestir la camiseta de Palmeiras, consolidando al club paulista como la institución de Brasil que más futbolistas del país vecino ha tenido a lo largo de toda su historia.

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El vínculo del “Verdão” con los jugadores albicelestes cuenta con hitos muy particulares. El pionero de esta larga lista fue el centrocampista Santiago Novelli, quien debutó allá por el lejano año 1934. Por otra parte, el récord anotador extranjero le pertenece al recordado atacante Juan Raúl Echevarrieta, quien dejó una huella imborrable al marcar un total de 113 tantos con el club.

Finalmente, el futbolista argentino con más apariciones oficiales con la camiseta verde es José Manuel ‘Flaco’ López, actual delantero del equipo paulista, quien ya acumula 213 partidos disputados en cancha.