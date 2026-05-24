Fútbol Internacional
24 de mayo de 2026 a la - 15:23

Robert Morales va por el grito de campeón en México

Robert Osmar Morales Benítez, nacido el 17 de marzo de 1999.
Robert Osmar Morales Benítez, nacido el 17 de marzo de 1999.Redes sociales

Pumas de la UNAM, del paraguayo Robert Osmar Morales, definirá en la noche de este domingo el título del Clausura 2026 del fútbol mexicano contra el Cruz Azul, en el segundo y decisivo duelo de la fase consagratoria a disputarse a las 22:00, hora de Paraguay.

Por ABC Color

El estadio Olímpico Universitario, ubicado en el Distrito Federal, albergará el partido entre el local Pumas y Cruz Azul, a las 22:00, hora paraguaya. El ganador obtendrá la corona del torneo Clausura 2026 azteca.

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El duelo de ida se desarrolló el pasado jueves en el coliseo Ciudad de los Deportes, con localía de la “Máquina cementera”. El marcador de 0-0 dejó abierta la serie para este domingo.

El paraguayo Robert Osmar Morales es pieza clave en la ofensiva “felina”. El año de “La Pantera” contempla 9 goles en 24 partidos.

El atacante, de 27 años, surgido profesionalmente en Olimpia y con pasado en Cerro Porteño y Toluca, busca su cuarto trofeo en México, el primero con Pumas.

Con los “Diablos Rojos” del Toluca alcanzó los títulos del Clausura y el Apertura 2025, además de la Copa de Campeones del mismo año.

El ariete del primer departamento registra dos partidos y un gol con la selección paraguaya.

Pumas aspira lograr su octavo cetro, mientras que Cruz Azul el décimo. Los más ganadores son América, con 16 conquistas. Chivas de Guadalajara y Toluca tienen 12.