Robert Morales va por el grito de campeón en México

El estadio Olímpico Universitario, ubicado en el Distrito Federal, albergará el partido entre el local Pumas y Cruz Azul, a las 22:00, hora paraguaya. El ganador obtendrá la corona del torneo Clausura 2026 azteca.

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El duelo de ida se desarrolló el pasado jueves en el coliseo Ciudad de los Deportes, con localía de la “Máquina cementera”. El marcador de 0-0 dejó abierta la serie para este domingo.

El paraguayo Robert Osmar Morales es pieza clave en la ofensiva “felina”. El año de “La Pantera” contempla 9 goles en 24 partidos.

El atacante, de 27 años, surgido profesionalmente en Olimpia y con pasado en Cerro Porteño y Toluca, busca su cuarto trofeo en México, el primero con Pumas.

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Con los “Diablos Rojos” del Toluca alcanzó los títulos del Clausura y el Apertura 2025, además de la Copa de Campeones del mismo año.

El ariete del primer departamento registra dos partidos y un gol con la selección paraguaya.

Pumas aspira lograr su octavo cetro, mientras que Cruz Azul el décimo. Los más ganadores son América, con 16 conquistas. Chivas de Guadalajara y Toluca tienen 12.