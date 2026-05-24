Fútbol Internacional
24 de mayo de 2026 a la - 22:10

Táchira frena al Carabobo y resiste en la cima de la zona B de la liga venezolana

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Caracas, 24 may (EFE).- El Deportivo Táchira rescató este domingo un empate 1-1 frente al Carabobo que le permitió defender su liderato en el grupo B del torneo Apertura de la liga venezolana de fútbol, que la semana entrante tendrá la última jornada.

Por EFE

Los dirigidos por el uruguayo Álvaro 'Chino' Recoba apuntaron la diana cuando estaba a punto de finalizar el partido jugado en el estadio Misael Delgado de Valencia, en Carabobo.

Mientras tanto, Metropolitanos venció por 1-0 a Estudiantes de Mérida en un partido que estuvo empañado por la lluvia y una falla eléctrica, común en esta región del país.

Con este gol, el cuadro violeta sumó tres puntos que lo dejaron en empate de ocho totales con Táchira y Carabobo, aunque el conjunto aurinegro ocupa el primer puesto por tener más goles a favor.

En el Grupo A, La Guaira derrotó por 2-0 a Portuguesa, desplazando así del primer lugar de la tabla a Universidad Central, que cayó hasta el tercer lugar al perder por 2-1 ante Puerto Cabello.

El uruguayo Martín Gianoli fue el protagonista de la penúltima jornada de este grupo, en el torneo Apertura, al marcar un doblete para La Guaira y resolver el partido en la primera mitad del juego, pese a los constantes ataques de Portuguesa durante el segundo tiempo.

Y aunque Universidad Central parecía seguir defendiendo su liderato, en el tiempo de descuento todo cambió y Puerto Cabello anotó los dos goles que dejaron al equipo caraqueño en el tercer lugar.

El equipo azul-naranja llegará a la última fecha compartiendo el liderato del Grupo A con el Deportivo La Guaira, ambos con 7 puntos.

Los líderes de cada cuadrangular disputarán la final del Apertura en un partido único y el campeón se medirá posteriormente al ganador del Clausura, en la definición anual del fútbol venezolano.