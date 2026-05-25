El Nacional saca la calculadora ante el Coquimbo

El equipo tricolor, que es el último del Grupo B con 5 puntos, buscará un triunfo ante el conjunto chileno para quedarse con el tercer lugar del Grupo B, que ahora ocupa el Universitario peruano, también con 5 puntos y que se enfrentará al Club Deportes Tolima.

El equipo que lo consiga obtendrá un boleto para la Copa Sudamericana.

El Nacional tomó la decisión para esta fecha en casa de rebajar el precio de las entradas para permitir una mayor asistencia de público a la cancha pese a estar eliminado de la Libertadores.

El Nacional viene de conseguir su segunda victoria en fila en el fútbol local en el Torneo Intermedio en el que lidera la Serie B al derrotar al Albion por 1-0.

Tras ese resultado, el técnico, Jorge Bava, indicó en conferencia de prensa que ante los chilenos armará el equipo "en base a los que descansaron, que no fueron muchos, y a los que se ganaron el lugar".

El conjunto chileno, con su boleto asegurado a los octavos de final, llega a la capital uruguaya con la tranquilidad de se líder del grupo producto de tres victorias, un empate y una derrota.

En el ámbito local el conjunto 'pirata' viene de empatar 1-1 ante el Everton en la Liga de Primera chilena, en la que ocupa la quinta casilla detrás de la Universidad Católica.

Los dirigidos por Hernán Caputto saltarán al Gran Parque Central de Montevideo de la mano de una de sus principales figuras, el zaguero uruguayo Manuel Fernández, y apoyados en el ataque del goleador Alejandro Azócar, quien estará acompañado de Nicolás Johansen y Cristian Zavala.