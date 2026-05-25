El paraguayo Javier Báez le da el triunfo al Barcelona en Ecuador

El conjunto del Barcelona de Guayaquil quedó eliminado el jueves pasado en la fase de grupos de la Copa Libertadores a manos del chileno Universidad Católica, que lo derrotó por 2-0, y en su reingreso al torneo local remontó el partido que perdía ante Delfín.

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El encuentro tuvo una situación polémica cuando el árbitro, Gabriel González, enfrentó reclamos de los jugadores de Barcelona porque inicialmente sancionó penalti por una mano dentro del área de Delfín, pero tras revisar el VAR se retractó.

Erik Mendoza adelantó a Delfín en el marcador y en el segundo tiempo el argentino Milton Céliz logró el empate.

El juego vivió otro episodio polémico cuando el paraguayo Javier Báez anotó gol con golpe de cabeza, el árbitro revisó el VAR y anuló la acción por una supuesta posición adelantada. Sin embargo, Báez convirtió nuevamente de cabeza en la última acción del partido y esta vez el colegiado sí convalidó el tanto para el triunfo del Barcelona.

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Javier Baez es el mejor extranjero de Barcelona y no pienso discutirlo con nadie.

Paraguayo corazón 🇵🇾💪#BSC 🟡⚫️pic.twitter.com/71TBJvd4zT — Berryman (@Soldadodelidolo) May 25, 2026

Con esta victoria, el Ídolo del Astillero, en el que milita igualmente el paraguayo Héctor “Tito” Villalba, acumula los mismos 26 puntos que Universidad Católica, pero se mantiene lejos del líder, el Independiente del Valle, que tiene 34.

Por su parte, el atacante argentino Lucas Klimowicz se transformó en figura determinante de Emelec al convertir los dos goles con que derrotó por 2-0 al Macará, para que su cuadro saliera de un bajón futbolístico que ocasionó la salida del técnico uruguayo Vicente Sánchez.

El argentino Cristian Nasuti reemplazó a Sánchez y en el partido de este domingo, proyectó un juego más fluido y punzante en el que Klimowicz encontró las posibilidades para desarrollar su juego veloz y efectivo en la zona contraria, a fin de que Emelec alcanzara los mismos 19 puntos que Macará.

Técnico Universitario venció 2-1 a Leones del Norte con goles del colombiano Matheo Castaño y en la última acción del partido, Luis Estupiñán remató, el balón rebotó en el vertical y el portero Leonel Nazareno con su espalda terminó anotando un autogol.

El Leones del Norte, debutante en Primera división, había empatado al minuto 86 con gol de Néstor Caicedo, por lo que el cuadro universitario se ubicó duodécimo con 17 unidades; el equipo leonino es penúltimo con 16 enteros.

La decimoquinta fecha de la Liga Pro concluirá este lunes con el partido entre Aucas y Manta.