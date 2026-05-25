Robert Morales, gol y final perdida en México

El Cruz Azul ganó su décima Liga mexicana al vencer 2-1 a los Pumas con un agónico gol en tiempo adicional del argentino Carlos Rotondi, en el partido de vuelta de la final del torneo Clausura 2026.

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Con cuatro años como jugador celeste, Rotondi marcó al minuto 95 el tanto de la victoria en el estadio Olímpico Universitario, en la capital mexicana.

De esa forma, se quitó una etiqueta de villano que cargaba desde la final del Clausura 2024, cuando cometió un penal que devino en la derrota ante el América.

“Me sabe a gloria, alegría, a revancha, todo junto. Pasé momentos jodidos”, dijo Rotondi ya con el título. El jugador surgido en Newell’s Old Boys agradeció “a la gente que me bancó, a mi familia que no me dejó caer, y acá estamos celebrando” .

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Esta final también fue una revancha para el mexicano Carlos Rodríguez, para los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta, y para el argentino Gonzalo Piovi, presentes en la derrota de 2024.

La coronación del Cruz Azul se dio con un efectivo interinato de siete partidos del entrenador mexicano Joel Huiqui, que logró cinco victorias y dos empates.

Huiqui tomó a un equipo que arrastraba una racha de nueve partidos sin ganar -seis en la liga- tras la destitución del argentino Nicolás Larcamón, quien dejó al Cruz Azul clasificado a la fase final.

En contraste, el portero costarricense Keylor Navas, de los Pumas, cargó con la derrota pese a realizar cuatro brillantes atajadas durante el partido.

A los 39 años y en su segundo torneo en México, Navas buscaba ganar una liga en un cuarto país, después de coronarse en Costa Rica con el Saprissa, en España con el Real Madrid y en Francia con el París Saint-Germain. Deberá esperar para celebrar dicha gesta.

El esfuerzo de Keylor Navas fue en vano

Al comienzo, los celestes tocaron la puerta con disparos de Carlos Rotondi y Agustín Palavecino. Navas evitó la caída de su arco al 6’ y al 9’.

Los Pumas tuvieron su primera oportunidad al 29’, cuando Rodrigo López conectó un riflazo que exigió el lance del guardameta colombiano Kevin Mier.

Cinco minutos después, el paraguayo Robert Morales disparó desde los linderos del área y el balón le dobló las manos a Mier para el 1-0 de los Pumas.

Este fue el gol de Robert Morales que ponía adelante a los Pumas en #lafinaldelaobsesión pic.twitter.com/Iu3o4gSaKP — FutbolSapiens (@futbolsapiens) May 25, 2026

En su primer torneo con el equipo de la UNAM, “La Pantera” Morales terminó como su máximo anotador con nueve goles: ocho en la fase regular y el de este domingo.

El delantero guaraní jugó cedido a préstamo con los Pumas ya que su carta es propiedad del Toluca, club que lo descartó en este Clausura 2026.

Navas registró su tercera atajada al 39’ esta vez ante un disparo de Rotondi. Al 48, Morales amenazó con firmar el doblete, pero Mier desvió el remate.

La fortuna le dio la espalda a los Pumas en el segundo tiempo con un autogol, dos cambios por lesión y dos expulsiones.

El 1-1 cayó de manera fortuita al 55’, cuando el defensa español Rubén Duarte metió la pelota en su propio arco.

La escuadra universitaria perdió a su dinámico mediocampista panameño Adalberto Carrasquilla, quien salió del campo lesionado y con lágrimas al 59’.

A pesar de que no pudo firmar su décimo arco en cero en este torneo, Navas volvió a lucir al 65’ con un lance para desviar un tiro potente del argentino Gonzalo Piovi.

Los Pumas perdieron a Duarte al 72’, también por lesión. En la agonía del partido, los “felinos” se quedaron con 10 hombres por la expulsión de Uriel Antuna, al 93’. En el siguiente ataque, Cruz Azul se plantó en el área “felina” y Rotondi fusiló a Navas para el 2-1 al 95’.

Ángel Rico recibió la tarjeta roja al minuto 90+8 y dejó a los Pumas con nueve jugadores. Dirigidos por el mexicano Efraín Juárez, los Pumas completaron 15 años sin coronarse campeones.