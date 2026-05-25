La Albirroja sigue trabajando en el Carde a la espera de más integrantes

La principal novedad del día fue la incorporación del mediocampista paraguayo Braian Ojeda, actualmente en el Orlando City SC, quien se sumó a la concentración en horas de la mañana para integrarse al grupo que ya trabaja pensando en la máxima cita del fútbol mundial.

Lea más: La Albirroja de Gustavo Alfaro puso en marcha el operativo mundialista en Ypané

La movilización vespertina comenzó con un circuito funcional en el gimnasio, enfocado en la activación física y el fortalecimiento muscular. Posteriormente, los futbolistas pasaron al campo principal, donde realizaron ejercicios de activación general antes de intensificar las tareas futbolísticas.

El cuerpo técnico hizo especial énfasis en los trabajos de posesión y presión en espacios reducidos, buscando mantener alta intensidad y dinámica en cada movimiento.

La práctica culminó con ejercicios tácticos específicos, en los que Gustavo Alfaro empezó a delinear conceptos y variantes de juego para la preparación mundialista.

La Albirroja continúa ajustando detalles en el CARDE 🎯



La Selección Nacional cumplió una nueva jornada de entrenamientos en Ypané en el marco del operativo mundialista.



Los detalles 🗞️ https://t.co/yfxZcZsEsm#Albirroja ⚪️🔴#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/Ugx3yAKhq8 — Selección Paraguaya (@Albirroja) May 25, 2026

La Albirroja sigue sumando piezas y elevando la exigencia en cada entrenamiento, con la ilusión intacta de llegar en las mejores condiciones a la Copa del Mundo 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Hasta acá la Albirroja trabaja con: Juan Cáceres, Damián Bobadilla, Matías Galarza, Julio Enciso, Gustavo Caballero, Gabriel Ávalos, Álex Arce, Alejandro Romero Gamarra y Braian Ojeda.