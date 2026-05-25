Liga, a confirmar clasificación ante Always Ready, que espera hazañas por Sudamericana

Mientras el brasileño Mirassol lidera con 12 puntos, Liga está segundo con 9 unidades y más dos de gol diferencia, frente a las 6 unidades y menos 5 de gol diferencia del argentino Lanús, mientras, el Always Ready tiene 3 puntos y menos uno.

Un empate será suficiente para que el Rey de Copas aniquile el sueño del cuadro boliviano y asegure su billete a octavos.

En la reciente fecha de la liga profesional ecuatoriana Liga empató 1-1 en un discreto partido ante Deportivo Cuenca.

Tras el empate a domicilio del cuadro cuencano, Liga quedó tercero en Ecuador, con 24 puntos, 10 menos que el líder, el Independiente del Valle.

Por su parte, el campeón defensor de Bolivia, Always Ready, no encuentra un norte en la actual temporada, de manera especial en la Libertadores, en la que perdió cuatro partidos y ganó uno, con goleada 4-0 sobre el argentino Lanús, justo en el debut de su actual entrenador, el argentino Marcelo Stracccia.

Straccia reemplazó a comienzos de mayo al boliviano Julio César Baldivieso, con el que alcanzó el título de Bolivia 2025, pero en la actual Libertadores había perdido tres partidos consecutivos.

A nivel local, el equipo está en el tercer puesto, con 14 puntos, a tres del líder, The Strongest.

El Albirrojo, como también le dicen al Always Ready, además de golear a Lanús al mando de Straccia, empató 0-0 con Independiente Petrolero, perdió 0-1 ante The Strongest, perdió por 1-2 ante Mirassol por la Libertadores y suspendió su partido por la octava fecha contra Real Oruro.

La esperanza del cuadro boliviano será ganar a Liga para acumular los mismos 6 puntos que el Lanús y esperar que el cuadro argentino pierda de local ante el Mirassol y por diferencia de goles asegurarse el billete a los playoffs por un cupo a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido se disputará en el Rodrigo Paz Delgado, de propiedad de Liga, desde las 17.00 horas local (22.00 GMT), con arbitraje del colombiano Carlos Ortega.