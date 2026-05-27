Crystal Palace de Inglaterra es campeón de Conference League

Crystal Palace es el nuevo campeón de la Conference League. Las Águilas vencieron en la final al Rayo Vallecano en el Red Bull Arena de Leipzig, en Alemania, y conquistaron el tercer torneo internacional de clubes en relevancia de la UEFA. El francés Jean-Philipp Mateta, a los 50 minutos, convirtió el gol del triunfo 1-0 que significó la histórica consagración.

Lea más: Olimpia vs. Audax Italiano: minuto a minuto en vivo

Los ingleses, que habían culminado la Fase Liga en el décimo lugar con 10 puntos, a 6 unidades del Racing Estrasburgo de Julio Enciso (eliminado por los españoles en semifinales), levantan un tercer título en los últimos dos después de ganar por primera vez la FA Cup 2024-2025 (1-0 vs. Manchester City) y la Community Shield 2025 (2-2 y 3-2 en penales vs. Liverpool).

El camino del Crystal Palace a la conquista de la Conference League

Crystal Palace del austriaco Oliver Glasner disputó la ronda preliminar y eliminó al Zrinjski Mostar de Bosnia (1-1 y 2-0). Posteriormente, superó al AEK Larnaca de Chipre en octavos de final (0-0 y 2-1 en tiempo suplementario); derrotó a Fiorentina de Italia en cuartos de final (3-0 y 1-2); y venció a Shakhtar Donetsk de Ucrania en semifinales (3-1 y 2-1).

El Palace es el quinto campeón de la Conference League, el tercero de la Premier League de Inglaterra. En la primera edición, en la temporada 2021-2022, el ganador fue la Roma de José Mourinho. En 2022-2023, el West Ham, que descendió este año, logró el título. En 2023-2024, obtuvo el cetro del Olympiacos de Grecia, mientras que en 2024-2025, el Chelsea.

El gol de Jean-Philipp Mateta para el histórico título del Crystal Palace

🔥 EL GOLEADOR DE LAS ÁGUILAS



Mateta estaba parado en el lugar exacto y tras el rebote de Augusto Batalla, marcó el 1-0 de Crystal Palace sobre Rayo Vallecano en la final.



▶️ Mirá la 🏆 #ConferenceLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/sgwtKT6si9 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) May 27, 2026

Champions League: ¿Cuándo es la final Arsenal vs. PSG?

La UEFA definió a dos de los tres campeones internacionales de la temporada 2025-2026: Aston Villa de la Europa League y Crystal Palace de la Conference League, todos ingleses. El sábado 30 de mayo, a las 13:00, hora de Paraguay, el viejo continente corona al ganador del más importante: la Champions League. Arsenal y PSG juegan en el Puskás Aréna, en Budapest.