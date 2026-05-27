Olimpia afronta esta noche el partido más importante del semestre. Tras coronarse en el torneo local, el Rey de Copas busca meterse entre los 16 mejores de la Copa Sudamericana 2026 frente al conjunto chileno del Audax Italiano.

El panorama en Sajonia es sumamente favorable ya que el Franjeado depende de sí mismo: la victoria o el empate aseguran el primer lugar y la clasificación directa, sin necesidad de mirar lo que ocurra en el otro partido del grupo en Brasil.

La complicación solo aparecería con una derrota en Asunción. De perder, la suerte de Olimpia dependerá del resultado entre Almirante y El Guapo, obligando a mirar la diferencia de goles. En la ida, el Decano ya demostró su jerarquía al imponerse 2-0 en Santiago, una ventaja clave que hoy saldrá a revalidar ante su gente.

Olimpia vs. Audax Italiano: minuto a minuto en vivo

18:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para recibir al Audax Italiano de Chile: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Fernando Cardozo, Adrián Alcaraz y Eduardo Delmás. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Audax Italiano 🇨🇱 en El Defensores.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/TZCifDmUk1 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) May 27, 2026

18:00 Audax Italiano, con once definido

El conductor de los “Itálicos”, Gustavo Lema anuncia el siguiente once para visitar a Olimpia: Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Óliver Rojas, Enzo Ferrario y Daniel Piña; Giovanni Chiaverano, Esteban Matus, Marco Collao, Vicente Zenteno y Michael Vadulli; Diego Coelho. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

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¡El XI Inicial para jugarnos el todo por el todo en Asunción! 🔥



Vamos con todo, amor de mi vida 💚#ForzaAudax🇮🇹 pic.twitter.com/LpbwGZxdSc — Audax Italiano (@audaxitaliano) May 27, 2026

17:45 A qué hora juega hoy Olimpia vs. Audax y dónde ver en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Audax Italiano por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

17:30 ¿Qué necesita Olimpia para clasificar a los octavos de final?

Olimpia enfrenta hoy a Audax Italiano por la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

17:15 Olimpia, por el boleto directo a octavos de Copa Sudamericana

Olimpia enfrenta hoy a Audax Italiano por el boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

17:00 El motivo de la salida de Alejandro Silva de Olimpia

Alejandro Silva, autor del gol de la consagración de Olimpia en el torneo Apertura 2026, cerrará el cuarto ciclo con el Decano antes de lo previsto.

18:45 “Vitamina” Sánchez: “Queremos ser primeros y lo vamos a intentar con todo”

El director técnico del Decano analizó el duelo ante Audax Italiano por la última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. Destacó la importancia de cerrar la clasificación en condición de local y el valor de avanzar directamente a octavos de final.