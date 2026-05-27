Copa Sudamericana
27 de mayo de 2026 a la - 18:25

Olimpia vs. Audax Italiano: minuto a minuto en vivo

El flamante campeón del Apertura recibe hoy a Audax Italiano en el Defensores del Chaco (19:00). Al Decano le bastan dos resultados para ganar el Grupo G y seguir soñando con la única copa que le falta a su vitrina.

Por ABC Color

Olimpia afronta esta noche el partido más importante del semestre. Tras coronarse en el torneo local, el Rey de Copas busca meterse entre los 16 mejores de la Copa Sudamericana 2026 frente al conjunto chileno del Audax Italiano.

El panorama en Sajonia es sumamente favorable ya que el Franjeado depende de sí mismo: la victoria o el empate aseguran el primer lugar y la clasificación directa, sin necesidad de mirar lo que ocurra en el otro partido del grupo en Brasil.

La complicación solo aparecería con una derrota en Asunción. De perder, la suerte de Olimpia dependerá del resultado entre Almirante y El Guapo, obligando a mirar la diferencia de goles. En la ida, el Decano ya demostró su jerarquía al imponerse 2-0 en Santiago, una ventaja clave que hoy saldrá a revalidar ante su gente.

Olimpia vs. Audax Italiano: minuto a minuto en vivo

18:00 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para recibir al Audax Italiano de Chile: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Juan Ángel Vera, Mateo Gamarra y Alan Rodríguez; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Fernando Cardozo, Adrián Alcaraz y Eduardo Delmás. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

18:00 Audax Italiano, con once definido

El conductor de los “Itálicos”, Gustavo Lema anuncia el siguiente once para visitar a Olimpia: Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Óliver Rojas, Enzo Ferrario y Daniel Piña; Giovanni Chiaverano, Esteban Matus, Marco Collao, Vicente Zenteno y Michael Vadulli; Diego Coelho. Seguí la transmisión por ABC TV Paraguay en YouTube

17:45 A qué hora juega hoy Olimpia vs. Audax y dónde ver en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Audax Italiano por la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

El argentino Juan Fernando Alfaro (i), futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Bicentenario La Florida, en Santiago, Chile.
El argentino Juan Fernando Alfaro (i), futbolista de Olimpia, celebra un gol en el partido frente a Audax Italiano por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 en el estadio Bicentenario La Florida, en Santiago, Chile.

17:30 ¿Qué necesita Olimpia para clasificar a los octavos de final?

Olimpia enfrenta hoy a Audax Italiano por la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Jugadores de Olimpia con camiseta blanca celebran un gol en el estadio, uno levanta el dedo con alegría mientras los demás lo observan.
Mateo Gamarra celebra en el partido entre Olimpia y Vasco da Gama en el Estadio Defensores del Chaco.

17:15 Olimpia, por el boleto directo a octavos de Copa Sudamericana

Olimpia enfrenta hoy a Audax Italiano por el boleto a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Cuatro jugadores de Olimpia, con camisetas blancas, sonríen y se abrazan tras anotar, en un estadio lleno.
Los futbolistas de Olimpia celebran una jugada exitosa durante el partido en Asunción.

17:00 El motivo de la salida de Alejandro Silva de Olimpia

Alejandro Silva, autor del gol de la consagración de Olimpia en el torneo Apertura 2026, cerrará el cuarto ciclo con el Decano antes de lo previsto.

Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Los jugadores de Olimpia celebran un gol en el partido frente a Sportivo Ameliano por la fecha 19 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.

18:45 “Vitamina” Sánchez: “Queremos ser primeros y lo vamos a intentar con todo”

El director técnico del Decano analizó el duelo ante Audax Italiano por la última fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. Destacó la importancia de cerrar la clasificación en condición de local y el valor de avanzar directamente a octavos de final.

El entrenador de Olimpia, Pablo "Vitamina" Sánchez en la conferencia de prensa previa al duelo ante Vasco da Gama, por el Grupo G de la Copa Sudameriana.
El entrenador de Olimpia, Pablo "Vitamina" Sánchez en la conferencia de prensa previa al duelo ante Vasco da Gama, por el Grupo G de la Copa Sudameriana.