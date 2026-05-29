Cruzeiro-Flamengo y Palmeiras-Cerro Porteño encabezan duelos de octavos de la Libertadores

Asunción, 29 may (EFE). Flamengo, el campeón vigente de la Copa Libertadores, se enfrentará a su compatriota Cruzeiro en los octavos de final de la Copa Libertadores de 2026, que reeditará el duelo entre Palmeiras, subcampeón de 2025, y el paraguayo Cerro Porteño, según quedó definido este viernes en el sorteo del torneo continental.