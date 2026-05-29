El descenso del West Ham lo paga el contribuyente británico

Los 'Hammers' han completado una temporada para el olvido en la que tocaron fondo en la última jornada. Ganaron al Leeds United, pero no les valió para nada, porque el Tottenham Hotspur venció al Everton y sentenció el primer descenso en catorce años de los londinenses. Un desastre para un club que cuenta en sus filas con 'Taty' Castellanos, Matheus Fernandes y Jarron Bowen, jugadores de calidad muy superior a la de la Segunda división inglesa.

Pero es que este descenso abre otro melón con implicaciones que van más allá del fútbol. En 2016, el West Ham estaba listo para mudarse del vetusto Upton Park. Esta decisión no gustó a la mayoría de la afición, a la que el paso de los años ha dado la razón, porque en lugar de construir uno nuevo o remodelar este templo, decidieron marcharse al London Stadium, el estadio olímpico construido para los Juegos de 2012.

La capacidad del estadio se multiplicaba, de los 30.000 que cabían en Upton Park a los más de 60.000 en el London Stadium, pero se perdía la atmósfera de campo inglés con la pista de atletismo, las gradas muy lejos del campo y una serie de tribunas que alejaban aún más a los espectadores de los anillos superiores.

El estadio, además, estaba en manos del Ayuntamiento de Londres y los directivos del West Ham tuvieron que ir a negociar con su alcalde, Boris Johnson.

El acuerdo trajo consigo muchas críticas, porque varios clubes entendieron que se dio una ventaja competitiva al West Ham al darle acceso al tercer campo más grande de Inglaterra en ese momento por un coste ínfimo. Un pago de 2,5 millones al año es lo que negociaron Johnson y los dueños del West Ham, David Gold y David Sullivan, que habían comprado el club unos años antes por 105 millones de libras.

Desgranada esta cifra, supone unas 100 000 libras por partido o 48 000 libras por semana. Dentro del acuerdo también se incluyó una serie de cláusulas como que si jugaban más de 25 partidos en casa por temporada los adicionales se cobrarían a 100 000 libras y si el equipo se clasificaba para competiciones europeas también tendría que pagar más.

En el hipotético caso de que el West Ham ganara la Champions, los 'Irons' tendrían que abonar un millón de libras. Huelga decir que en los diez años que ha estado en vigor este acuerdo, esta cláusula no ha sido activada.

Con el paso de los años y el incremento de la inflación, el alquiler que el West Ham paga ha subido hasta los 4,5 millones de libras, pero sigue siendo un acuerdo muy beneficioso para ellos e incluye otras ventajas como que, por ejemplo, fuera del estadio existe una tienda permanente con 'merchandising' del equipo.

Las críticas al acuerdo que Johnson firmó con el West Ham se extienden desde hace diez años hasta la actualidad.

"Mi perro habría negociado un acuerdo mejor", fueron las famosas palabras que dijo Barry Hearn, por entonces dueño del Leyton Orient, que añadió que construir el estadio costó 270 millones y que el West Ham tenía acceso a él por apenas 100.000 libras por partido.

En la actualidad, incluso el actual alcalde de Londres, Sadiq Khan, se ha posicionado contra el acuerdo que firmó el Ayuntamiento hace diez años.

"El anterior alcalde, Boris Johnson, firmó el peor acuerdo imaginable. Para el West Ham es el acuerdo del siglo. Básicamente les alquilamos gratis este gran estadio durante cien años. Si descienden, el contribuyente perderá hasta 2,5 millones anuales", dijo en declaraciones al diario londinense Evening Standard.

Con más de 80 años por delante de este acuerdo, el contribuyente británico, aunque no esté relacionado con el fútbol, seguro que deseará que al West Ham le vaya bien. Su bolsillo lo agradecerá.