Granada cierra la etapa de Borja Jiménez en el Sporting sin nada en juego

Desde que alcanzaron la salvación matemática, los andaluces arrastran tres derrotas consecutivas, ante Córdoba (1-0), Burgos (0-1) y Mirandés (3-1) y despiden la Liga frente a un rival que les precede en la tabla, aunque con 10 puntos más y con el único objetivo de acabar con buen sabor de boca.

Para el encuentro, en el que el Nuevo Los Cármenes apunta a registrar la entrada más floja de los últimos años, los de José Rojo ‘Pacheta’ tienen las bajas del portero Luca Zidane, del medio Pedro Alemañ y de los defensas Álvaro Lemos, Loic Williams y el senegalés Bambo Diaby, todos lesionados.

Recuperan, sin embargo, tras cumplir sanción, al medio Rubén Alcaraz y al extremo Álex Sola, y también podrán contar con el delantero Jorge Pascual tras faltar a los tres últimos partidos.

El entrenador del Granada, que completará la convocatoria con varios jugadores juveniles que podrían tener minutos, formará con un once inicial muy parecido al que usó en el pasado partido ante el Mirandés, con la incorporación al mismo de Rubén Alcaraz en la medular.

El Sporting saltará después de que el club comunicara la salida de su entrenador, el abulense Borja Jiménez, una vez que él mismo trasladase su voluntad de no continuar al frente del proyecto, a pesar de contar con una temporada más de contrato.

Desde entonces, si bien cayeron derrotados ante el Málaga escasas horas después del anuncio, los asturianos lograron vencer en los dos últimos encuentros, ante Zaragoza y Almería, dos equipos que apuraban hasta el final sus opciones matemáticas en objetivos dispares en la clasificación.

Jiménez descartó incluir novedades en la convocatoria procedentes de los equipos de la cantera y tendrá las bajas por sanción del central Diego Sánchez y el lateral diestro Guille Rosas, que cumplirán ciclo de amonestaciones.

Por lesión, el equipo mantiene las ausencias de Nacho Martín, Mamadou Loum y Andrés Ferrari, todas ellas de larga duración, y tiene en duda al extremo Dani Queipo, que se incorporó al trabajo junto al grupo al final de la semana de entrenamientos.

De ahí que las principales novedades del once apuntan a la defensa, en un día de despedidas marcadas, como las de Christian Joel, Curbelo y Kevin Vázquez, que acaban contrato y no continuarán, y que podrán reemplazar a los dos sancionados, además de un posible cambio en la portería.

Granada: Astralaga; Pau Casadesús, Oscar, Flores, Diallo; Rubén Alcaraz, Izan, Trigueros; Pablo Sáenz, Álex Sola y José Arnaiz.

Sporting: Christian Joel; Kevin Vázquez, Perrin, Curbelo, Cuenca, Oliván; Smith, Corredera; Dubasin, Gelabert y Otero.

Árbitro: Álvaro Moreno Aragón (Comité Madrileño).