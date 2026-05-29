Junior Alonso llegó y está en modo Mundial 2026 con Paraguay

La selección de Paraguay y Gustavo Alfaro continúan sumando futbolistas cuando cada vez falta menos para el Mundial 2026. La Albirroja, que comenzó el operativo Copa del Mundo el domingo pasado, entrenó hasta el jueves con 17 jugadores. Desde este viernes, el seleccionador de 63 años incorpora a cuatro del fútbol brasileño: Junior Alonso, Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio.

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De los cuatro, Alonso fue el primero en llegar al país. El zaguero central de Atlético Mineiro, que anunció que deja el Galo para la segunda parte de la temporada, aterrizó cerca de la media noche. “Estoy feliz, estoy tranquilo, contento ya de poder estar acá en el país, pensando en lo que va a ser esta preparación para lo que va a ser el Mundial”, expresó el defensor a ABC TV.

#SelecciónParaguaya | “LAS EXPECTATIVAS SON ALTAS” 🇵🇾



Las palabras del defensor albirrojo Junior Alonso en su llegada al país para sumarse a la preparación rumbo al #MundialxABC 🏆



Además, confirmó que continuará su carrera en la Major League Soccer después de la Copa del Mundo… pic.twitter.com/Mp9OOKRoNv — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 29, 2026

“Las sensaciones son buenas porque el grupo viene fuerte a nivel individual. Cada uno, en sus equipos, se preparó bastante bien para este momento. Sé que algunos ya están entrenando en el predio, entonces, bueno, desde mi parte también me he preparado con mucho entusiasmo, con mucha gana todo este tiempo y espero también poder llegar de la mejor manera”, añadió Alonso.

¿Quiénes son los 17 jugadores que entrenan en Paraguay?

La selección paraguaya activó el jueves en Ypané con 17 futbolistas: Orlando Gill, Gastón Olveira, José Canale, Fabián Balbuena, Alexandro Maidana, Omar Alderete, Andrés Cubas, Julio Enciso, Diego Gómez, Antonio Sanabria, Miguel Almirón, Gustavo Caballero, Matías Galarza, Álex Arce, Braian Ojeda, Alejandro Romero Gamarra y Gabriel Ávalos.

Además de Junior alonso, Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio, Alfaro también tiene a disposición desde hoy a Roberto Jr. Fernández y a Gustavo Velázquez, quienes finalizaron el jueves la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 con Cerro Porteño. Por su parte, Mathías Villasanti llegaría el fin de semana para iniciar las tareas con el combinado nacional.