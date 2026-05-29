La final de la Champions, una cuestión de estado en Inglaterra

TNT Sports ha sido inflexible. Por primera vez desde 1992, los espectadores británicos no podrán acceder al partido más importante a nivel de clubes del mundo de forma gratuita. Esta cadena de pago, que tiene los derechos de la Champions, la Europa League y la Conference League, cobra 30 libras (35 euros) a los clientes ya existentes por un mes de suscripción y 5 libras a los nuevos. Los aficionados del Aston Villa tuvieron que pagar para ver a su equipo ganar al Friburgo, los del Crystal Palace también y los próximos serán este sábado los del Arsenal. Esta decisión ha irritado hasta al Gobierno británico.

"La Champions es la competición de clubes más grande del mundo y significa mucho para los aficionados de este país, que es además el hogar del fútbol", dijo Keir Starmer, primer ministro británico, en una carta a TNT Sports pidiendo que reconsideraran su política.

"Soy un firme defensor de que la final de esta competición debería ser gratuita. Juegue el Arsenal o no. Obviamente, quiero que cuantos más mejor puedan ver a nuestro equipo en su primera final en los últimos veinte años, pero esto va más allá de eso. Pienso también en todos los aficionados que van a juntarse a ver el partido en sus salones o en los pubs. La clase trabajadora no tendría que preocuparse de poder pagar o no una suscripción para poder ver un partido de esta magnitud. Los aficionados deberían ser lo primero", añadió Starmer.

A la UEFA este movimiento no le ha gustado nada. En su acuerdo con TNT Sports no incluyó ninguna cláusula que indicara que las finales tenían que ser gratuitas, pero se entendía que la cadena así lo haría de buena fe, en consonancia con la tendencia de los últimos años. Desde 1993 en adelante la final ha sido gratuita en diferentes canales. BT Sports consiguió los derechos de la competición en la 2015-2016 y, aunque se renombró a TNT Sports, mantuvo la final gratuita hasta este año.

En un comunicado en respuesta a Starmer, TNT Sports aseguró que es "un privilegio traer las tres finales al Reino Unido" y que el precio de la suscripción por un mes, más el añadido del servicio de entretenimiento, es de solo 5 libras.

Si el Gobierno laborista de Starmer quiere evitar que esta situación se repita en el futuro, tiene otra vía. Puede tratar de convertir la final de la Champions en un evento de interés general, como los Juegos Olímpicos y Wimbledon, por ejemplo.

El anterior Gobierno 'Tory' (conservador) intentó llevar a buen puerto esta iniciativa hace seis años, junto a otros eventos como el Open Británico de golf y el crícket, pero fue rechazada por la Cámara de los Lores.

TNT Sports tiene los derechos de las tres competiciones europeas hasta la temporada 2028-2029, cuando los perderá en favor de Paramount, que se hará con la Liga de Campeones, y Sky Sports, que se quedará con la Liga Europa y la Liga Conferencia.