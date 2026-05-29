La MLS baja la persiana por el Mundial

La Major League Soccer -con 27 clubes de Estados Unidos y tres de Canadá- bajó la persiana este domingo con susto incluido: el argentino Lionel Messi fue sustituido en el Inter Miami por una lesión en los isquiotibiales.

Desde su fundación en 1996, la MLS, que se juega en año natural, ha sido poco amiga de detenerse: ni ventanas FIFA ni torneos veraniegos de selecciones, ni siquiera por el Mundial cada cuatro años.

En 2022, adelantó su final de temporada para evitar coincidir con con el Mundial de Catar, mientras que en las ediciones de 2018 en Rusia, 2014 en Brasil y 2010 en Sudáfrica apenas paró cerca de dos semanas coincidiendo con la fase de grupos.

En los de 2006 en Alemania, 2002 en Corea del Sur y Japón y 1998 en Francia, la MLS siguió como si nada.

Este 2026, la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México ha obligado prácticamente a la MLS a bajar la persiana, con un número récord de jugadores convocados y cinco de sus estadios convertidos en sedes del torneo.

Atlanta United, New England Revolution, Seattle Sounders, Toronto FC y Vancouver Whitecaps se quedan sin sus estadios, que por exigencia de la FIFA perderán los nombres comerciales de sus patrocinadores y tendrán la simbología tapada o retirada.

Entre sus cinco estadios acogerán 34 partidos del torneo, incluida una semifinal en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde los gigantescos logotipos de la automovilística alemana, incrustados en la fachada y el techo, se han convertido en un dolor de cabeza.

Este parón sin precedentes coincide también con la decisión de la MLS de cambiar su calendario para alinearlo con el de las grandes ligas europeas a partir de 2027, lo que además facilitará su integración en el mercado de fichajes y en las ventanas FIFA.

Cuando concluya la actual campaña de 2026 y tras una temporada de transición en el primer semestre de 2027, la MLS adoptará de forma definitiva el nuevo calendario desde finales de julio a finales de mayo.

"Si queremos ser un actor importante en el escenario global, tenemos que jugar al mismo juego que juega el resto del mundo, aunque eso sea un poco más difícil para nosotros", aseguró al anunciar la decisión el comisionado de la liga, Don Garber.

En 2030, con el nuevo calendario, la MLS dejará atrás el dilema de si parar o no con el inicio del Mundial que organizarán España, Portugal y Marruecos y que contará con los partidos inaugurales de Uruguay, Argentina y Paraguay en sus respectivos países como homenaje a la primera Copa del Mundo de la historia, disputada íntegramente en Montevideo en 1930.