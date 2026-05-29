Marquinhos: “Una final de Champions es igual de importante que el Mundial”

A solo dos semanas de que ruede la pelota en la gran cita de Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol europeo se detiene para coronar a su nuevo rey. Este sábado, el Puskas Arena de Budapest será el escenario de una batalla colosal entre el PSG y el Arsenal.

Lejos de dosificar energías o cuidarse las piernas, en el vestuario parisino tienen la mira fija en la Orejona. El capitán del PSG y central de la selección brasileña, Marquinhos, no realizó distinción este viernes entre la importancia de la final de la Champions del sábado ante el Arsenal y el inminente Mundial que disputará con La Canarinha: “Una final de Champions es igual de importante”.

Preguntado en conferencia de prensa junto a su compañero y Balón de Oro Ousmane Dembélé sobre los riesgos de lesiones inherentes a un partido de la máxima exigencia a apenas dos semanas del debut de Brasil en el Mundial 2026 ante Marruecos, Marquinhos equiparó la importancia de ambas competiciones: “Es una final de de Champions y no la vas a jugar todos los años, es muy difícil, muy duro poder jugar este tipo de partidos, hay gente que trabaja y se prepara mucho y no lo pueden jugar en toda su carrera”.

El capitán parisino de 32 años recordó que en el partido del sábado en el Puskas Arena de Budapest habrá muchos jugadores que estarán en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá: “Una final de Champions es igual de importante (que el Mundial), no puedes ralentizar, hay que estar muy concentrado, darte al 100%, porque quiero ganar, quiero sentir esa sensación”.

El “factor Arsenal” y las claves de una final milimétrica

El Arsenal de Mikel Arteta llega en un estado de gracia absoluto tras conquistar Inglaterra, y en el PSG lo saben perfectamente. Marquinhos destacó que la pelota parada no es la única virtud del Arsenal: “Sabemos de sus fuerzas, sabemos que es muy duro enfrentarlos, en un partido nunca podemos saber, uno debe estar preparado para todo, hemos jugado ante equipos como Liverpool, Bayern, Chelsea, todos nos pusieron en alguna dificultad y supimos resolver, en una final los detalles son decisivos, saber atacar, defender, saber atacar una pelota parada y defenderla”.

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Por su parte, el desequilibrante Ousmane Dembélé se deshizo en elogios hacia el conjunto ‘Gunner’. Para Dembélé, el Arsenal: “Es muy buen equipo, lo hemos visto con su título en Premier y también con su primer puesto en Liga de Campeones, su trayectoria fue increíble, merecen estar aquí, merecieron ganar la Premier, son buenos en todo, ataque, defensa, pelota parada, tienen muy buenos jugadores y muy buen entrenador que ha trabajado muchísimo con ellos, creo que lleva 4 o 5 años con ellos”.

Dembélé: El Balón de Oro que solo piensa en el grupo

El vigente Balón de Oro ha dado un paso al frente en el seno del PSG, es consciente de haber asumido “más responsabilidades”, pero antepone los títulos colectivos a los galardones individuales: “Tras el Balón de Oro no creo que haya cambiado mi manera de ser o de jugar, pero sí tengo más responsabilidades desde que llegué al PSG, intento ser bueno en los grandes partidos, pero también en los más pequeños, sigo con hambre de ganar, y luego los trofeos individuales vienen después, porque lo más importante es ganar con el Paris Saint-Germain”.