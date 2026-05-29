Martín Demichelis, al renovar por Mallorca: "Pretendo que el aficionado se identifique"

"Creo que es diferente subirse a un tren en marcha en las condiciones en las que nos tocó llegar. Me ilusiona que en poco tiempo hemos logrado entre todos, y no hablo sólo del cuerpo técnico, sino de todos los que somos partícipes, darle una identidad al Mallorca. Y es eso lo que pretendo: que en las próximas 42 jornadas, el aficionado se sienta identificado, que el jugador que venga a jugar al Mallorca sepa a lo que tenga que jugar", explicó en declaraciones a los medios del club.

"Quiero que del Mallorca se sepa a lo que juega. Que los rivales entiendan perfectamente que van a encontrar a un Mallorca que va a salir a presionar, que se va a querer adueñar de la posesión y de la posición en el campo, que sea agresivo a la hora de atacar", apuntó el extécnico del River Plate argentino y del Monterrey mexicano.

"Debemos empezar -añadió- de atrás para adelante, como siempre digo. Un equipo que sea súper sólido en defensa, pero un Mallorca que sea dominante. No sólo en la isla, sino en todos los campos donde nos toque ir a jugar, independientemente de cuál sea el rival".

El argentino se declaró "feliz" por continuar en la isla: "Lo dije desde el primer día que llegué, me siento muy orgulloso de poder ser parte de lo que vamos a reconstruir, de lo que vamos a generar. Así que estoy agradecido a la institución, que me da la posibilidad de continuar, de intentar o de seguir intentando esa identidad que en poco tiempo le dimos al equipo y la verdad que estoy muy ilusionado".

Demichelis consideró que el reto del ascenso es una "gran oportunidad para renacer". "No es ninguna deshonra estar en Segunda División, pero sí es una honra muy grande hacerlo bien, hacerlo como merece y devolver al Mallorca a Primera División. Así que el que no esté dispuesto a pelear por un lugar, por el equipo, por el beneficio grupal, que levante la mano", exclamó.

El entrenador, de 45 años, mandó un mensaje a la afición: "Se me vienen a la cabeza tres palabras importantes que creo que todo el mundo debe entender: reconstrucción, compromiso e ilusión".

"El aficionado -afirmó- va a estar siempre ilusionado. Nosotros seremos los primeros en devolver cada vez más esa ilusión a la gente, quiero compartir junto con ellos este nuevo camino. Sé que nos van a apoyar, que ahí van a estar y no tengo duda de que el equipo los va a ilusionar cada vez más".