River, Sao Paulo y Olimpia quedan del mismo lado del cuadro tras sorteo de la Sudamericana

Asunción, 29 may (EFE).- Los encopetados River Plate, Olimpia y Sao Paulo quedaron ubicados en el mismo lado del cuadro tras el sorteo de los octavos de final de la Copa Sudamericana, hecho este viernes en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en la ciudad paraguaya de Luque.