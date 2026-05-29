Saka: "La final no se va a decidir por minutos, se va a decidir por momentos"

El atacante inglés atendió a los medios de comunicación este viernes en el Puskas Arena de Budapest, escenario de la final.

"Mañana podemos escribir historia para el club como los primeros jugadores en ganar este título. Es genial poder hacerlo para el club que amo", dijo Saka.

El Arsenal jugó su último encuentro hace cinco días, aunque ya sin nada en juego y con muchos suplentes, mientras que el Paris Saint Germain ha tenido varios días más de descanso al acabar su liga antes.

"La final no se va a decidir por minutos, se va a decidir por momentos", aseveró el futbolista inglés, uno de los líderes de este equipo y que lleva en el club desde que era un niño.

Saka ha experimentado el ascenso del Arsenal en los últimos años, desde la llegada de Mikel Arteta. De no clasificarse para la Liga de Campeones hasta este momento, siendo campeones de la Premier y en la segunda final de la 'Champions' de su historia.

"Me vienen muchas cosas a la mente. Estábamos muy lejos del nivel en el que estamos ahora. Mikel lo tenía muy claro, su misión era devolver al Arsenal a donde merecía. Estoy orgulloso de que hoy podamos estar aquí. Ha sido un viaje largo, con algunas decepciones durante él, pero ha merecido la pena", subrayó Saka.