Sheinbaum anuncia a las cuatro jóvenes que la representarán en juegos del Mundial

Karla Itzel Peña, Daira Yaretzi Díaz, Brianna Ameli Medina y Yolett Cervantes fueron elegidas como las jóvenes futbolistas que representarán a México en partidos del Mundial, tras imponerse entre más de 1.000 aspirantes en el concurso nacional.

Las cuatro jóvenes, provenientes de distintos puntos del país y seleccionadas por sus habilidades con el balón y sus historias personales, asistirán a encuentros en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey para visibilizar el fútbol femenino.

Durante el anuncio de las ganadoras, el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, agradeció a la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, quien donó su boleto del partido inaugural, y a la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, quien regaló dos boletos más para un partido en Monterrey y otro en Guadalajara.

Pacheco detalló que el concurso reunió miles de videos enviados desde todo el país por mujeres de entre 16 y 25 años, quienes debían demostrar su habilidad dominando el balón y explicar las razones de su participación.

“Fueron más de 1.000 videos en la final”, acotó.

El funcionario destacó además el trabajo del jurado, integrado por la periodista deportiva Gabriela Fernández, la árbitra Katia Itzel García y la futbolista Charlyn Corral, quienes revisaron cada postulación para encontrar perfiles que reflejaran disciplina, pasión y talento.

“Encontramos (...) cuatro historias muy diferentes del origen de por qué les emociona el fútbol, pero todas con un punto en común que es la pasión y la emoción de tener la Copa del Mundo en casa de regreso por tercera vez”, explicó Fernández.

La árbitra Katia Itzel García destacó el caso de Yolett Cervantes Cuauhtémoc, originaria de Veracruz, como reflejo del potencial deportivo nacional.

“Es, sin duda, una muestra clara de que México tiene talento en cada rincón del país y una diversidad cultural que nos hace sentirnos orgullosas y orgullosos de ser mexicanos”, afirmó.

Sheinbaum celebró el esfuerzo de las participantes y afirmó que las cuatro finalistas son un “orgullo de México”.

“No van a representar a la presidenta o a la jefa de gobierno. Van a representar a México y no hay más orgullo de todas y todos los mexicanos que ustedes nos representen”, dijo.

Sheinbaum decidió ceder el boleto presidencial número 00001 de la inauguración del Mundial para que una joven futbolista representara al país, mientras ella seguirá el encuentro desde el Zócalo de la Ciudad de México.

El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca, donde México enfrentará a Sudáfrica en el partido inaugural, en una edición histórica que convertirá al país en el primero en albergar tres inauguraciones mundialistas.