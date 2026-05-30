Gustavo Velázquez: “Si no soñamos con ser campeones del mundo, ¿para qué vamos a competir?”

A medida que se acerca el inicio del Mundial 2026, la expectativa crece dentro del campamento de la selección paraguaya. Uno de los que vive con especial intensidad este momento es Gustavo Velázquez, quien aguarda con ilusión la confirmación de la lista definitiva que representará al país en la máxima cita del fútbol mundial.

Lea más: Gustavo Gómez: “La camiseta de la selección se defiende independientemente de cualquier resultado”

“Estamos bastante ansiosos. Primeramente esperamos que salga la lista final, pero estamos muy contentos y disfrutando este momento”, expresó el futbolista albirrojo.

El defensor destacó además la confianza que le ha brindado el cuerpo técnico encabezado por Gustavo Alfaro, especialmente por su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones dentro de la última línea.

“Siempre estuve hablando con ellos. Si me tocaba jugar de lateral tenía que hacerlo de la mejor manera. Me tocó varios partidos en esa posición y creo que respondí bien”, señaló.

Exigente semestre de Gustavo Velázquez en Cerro Porteño

Gustavo Velázquez llega a la concentración tras un exigente semestre con Cerro Porteño, donde disputó encuentros de alta intensidad tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Teníamos partidos muy complicados en Cerro y traté de llevarlo de la mejor manera. No fue fácil, pero creo que terminé bastante bien. Hicimos un cierre espectacular y ahora toca mentalizarse plenamente en la selección”, afirmó.

El zaguero también recordó con emoción la despedida que recibió por parte de la afición azulgrana antes de incorporarse a la Albirroja.

“Fue algo muy importante para mí. Uno siempre sueña con salir así, ovacionado por su gente. Me puso muy contento y me llevo ese cariño para este desafío tan importante”, comentó.

El acompañamiento de la afición

Sobre el respaldo que recibe la selección de parte de los aficionados paraguayos, Velázquez valoró el entusiasmo generado alrededor del equipo y aseguró que el apoyo popular puede convertirse en un factor clave durante el Mundial.

“Nosotros esperamos que la gente nos acompañe como lo viene haciendo. Sentir ese respaldo nos hace muy felices y nos da fuerzas para seguir trabajando”, sostuvo.

Consultado sobre las aspiraciones de Paraguay en la competencia, el defensor dejó una frase que refleja el espíritu que reina en el grupo.

VETERANO Y DEBUTANTE



🔶Gustavo "Kururú" Velázquez cumple el sueño de jugar un campeonato del mundo luego de una gran carrera en el fútbol paraguayo y en el exterior.#MóvilABC - @izquierdo010



📲 https://t.co/jYbjtk6jpu pic.twitter.com/hdPLlT9dwJ — ABC Deportes (@ABCDeportes) May 30, 2026

La ilusión de ganar la copa

“Si no soñamos con ser campeones del mundo, ¿para qué vamos a competir? Tenemos que pensar en grande. Después iremos paso a paso, partido a partido, pero contamos con un buen equipo para pelear”.

Velázquez también analizó el grupo que le tocó a la Albirroja y destacó la paridad existente entre los seleccionados.

“Es una zona muy pareja. Nosotros tenemos un muy buen equipo y creemos en nuestras posibilidades”, afirmó.

A nivel personal, el futbolista reconoció la magnitud de la oportunidad que tiene por delante y aseguró que afrontará cada minuto como si fuera el más importante de su carrera.

“Cada jugador tiene sus objetivos. En mi caso, si quedo en la lista final y me toca jugar, lo voy a vivir como una final del mundo. No todos los años se presenta una oportunidad así”.

Finalmente, dejó en claro que, aunque se siente más cómodo como marcador central, está dispuesto a desempeñarse donde el entrenador considere necesario.

“Siempre me siento más cómodo de central, pero tengo que estar preparado para jugar en cualquier puesto que me pida el profesor”, concluyó.