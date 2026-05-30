Gustavo Gómez: “La camiseta de la selección se defiende independientemente de cualquier resultado”

La cuenta regresiva para la Copa Mundial 2026 avanza y en el campamento de la selección paraguaya la ilusión crece con cada entrenamiento. Uno de los referentes del plantel, el capitán Gustavo Gómez, compartió sus sensaciones sobre el momento que atraviesa la Albirroja y el significado de volver a la máxima cita del fútbol mundial.

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El defensor reconoció que la expectativa aumenta conforme se acerca el debut mundialista, aunque aseguró que el grupo vive el proceso con tranquilidad y disfrutando cada jornada de trabajo.

“Estamos disfrutando día a día de cada entrenamiento, de la concentración también con los compañeros. El grupo casi ya está completo y es una sensación muy linda. Obviamente hay un poco de ansiedad, pero es una ansiedad positiva”, expresó.

Un mensaje de perseverancia

Consultado sobre el ejemplo que representa para los aficionados paraguayos por su trayectoria y capacidad de superación, Gómez dejó un mensaje cargado de significado para todo el país.

“La camiseta de la selección se defiende independientemente de cualquier resultado. Siempre el objetivo fue volver a un Mundial, pero yo valoro muchísimo que el grupo siempre estuvo unido. Aun cuando tocamos fondo, nunca dejamos de creer ni de trabajar”, afirmó.

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El zaguero resaltó que la fortaleza del plantel fue clave para alcanzar la clasificación y consideró que esa experiencia debe servir como inspiración para las futuras generaciones.

“Independientemente de cualquier situación, hay que mantenerse firme y seguir trabajando día a día. Ese es el mensaje que deja este grupo”, sostuvo.

El sueño mundialista que faltaba cumplir

Con una carrera repleta de logros, títulos internacionales y consolidado como una de las figuras del fútbol sudamericano, Gómez admitió que jugar una Copa del Mundo era una meta pendiente.

“Desde que comencé a jugar al fútbol, mi sueño era vestir la camiseta de la selección. Hoy puedo decir que lo cumplí. Hace 16 años estuve como sparring en el Mundial de 2010 y ahora sentir que el Mundial está tan cerca, poder estar en la lista final y participar de esta competencia tan importante, es un sueño”, señaló.

El capitán aseguró que vive cada momento con intensidad y gratitud, consciente de la magnitud de representar al país en el torneo más importante del planeta.

HABLÓ EL CAPITÁN 🇵🇾



🔶Gustavo Gómez dejó sus sensaciones en la víspera de conocerse la lista de 26 viajeros al campeonato del mundo 2026#MóvilABC - @izquierdo010



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Enfocados en el debut

Respecto al estreno de Paraguay frente a Estados Unidos, Gómez anticipó un encuentro exigente, aunque destacó la preparación que viene desarrollando el cuerpo técnico liderado por Gustavo Alfaro.

“Sabemos que no solamente ese partido, sino los tres encuentros de la fase de grupos van a ser muy difíciles. Estamos trabajando día a día para llegar de la mejor manera posible. El profesor está preparando cada detalle y seguramente irá intensificando los trabajos conforme se acerque el debut”, concluyó.

Con líderes como Gustavo Gómez al frente, la Albirroja alimenta la ilusión de todo un país que vuelve a soñar con una destacada participación mundialista después de años de espera.