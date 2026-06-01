Erika Cartaman y Cristina Recalde se coronan campeonas en Albania y jugarán la Champions League

El fútbol femenino paraguayo sigue sumando capítulos de éxito en el exterior. El pasado 29 de mayo, Erika Cartaman y Cristina Recalde se consagraron campeonas de la Kategoria Superiore Femra, la máxima categoría del fútbol femenino de Albania, defendiendo los colores del KFF Vllaznia Women.

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La consagración llegó tras la victoria por 2-0 sobre el FK Apollonia en la final única disputada en el estadio Selman Stërmasi de Tirana, encuentro que definió el campeonato bajo el formato de Final Four.

La capitana Megi Doçi abrió el marcador durante la primera etapa, mientras que Teresa Deda selló el triunfo a los 81 minutos para confirmar una nueva coronación del poderoso conjunto de Shkodër.

Las paraguayas tuvieron participación directa en la conquista. Cristina Recalde fue titular y volvió a demostrar seguridad bajo los tres palos, manteniendo su arco invicto en el partido decisivo. Por su parte, Erika Cartaman ingresó en el segundo tiempo para aportar frescura ofensiva y ayudar a controlar los momentos finales del encuentro.

La campaña de Cartaman fue especialmente destacada. La atacante paraguaya registró nueve goles y cuatro asistencias en apenas diez presentaciones oficiales, convirtiéndose en una de las figuras del campeonato y una pieza clave dentro del esquema del Vllaznia.

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Para ambas futbolistas, el título adquiere un significado especial al tratarse de su primera experiencia en el fútbol europeo. Su rápida adaptación y rendimiento fueron determinantes para sostener la hegemonía del club albanés, que alcanzó su decimotercer campeonato consecutivo, ampliando aún más su dominio en el balompié femenino del país.

Además del trofeo, la conquista trae consigo otro premio de enorme relevancia. Gracias al título obtenido, el KFF Vllaznia disputará la fase previa de la UEFA Women’s Champions League 2026/27 a través de la denominada Ruta de los Campeones, permitiendo que Cartaman y Recalde tengan la posibilidad de competir en el torneo de clubes más importante del fútbol femenino europeo.

El logro representa un hecho histórico para el fútbol paraguayo, ya que dos compatriotas alcanzan la gloria en Europa durante su primera temporada en el continente y se preparan ahora para afrontar un nuevo desafío internacional en busca de seguir dejando en alto la bandera albirroja.