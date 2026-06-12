0-1. Jovo Lukic da ventaja a Bosnia y Herzegovina ante Canadá al descanso del partido

Lukic, de 1,90 de estatura y 27 años, delantero del U Cluj rumano, aprovechó un balón que peinó su compañero Sead Kolasinac para poder anotar.

La selección canadiense dominó la mayor parte del partido en la primera parte y tuvo ocasiones para igualar el encuentro, pero la falta de tino y el desespero de sus atacantes le jugó en contra.