12 de junio de 2026 a la - 16:55
0-1. Jovo Lukic da ventaja a Bosnia y Herzegovina ante Canadá al descanso del partido
Toronto (Canadá), 12 jun (EFE).- Un gol de cabeza de Jovo Lukic en el minuto 21, tras un tiro de esquina, da la ventaja por 0-1 a la selección de Bosnia y Herzegovina ante la de Canadá al descanso del partido que abre el Grupo B del Mundial 2026 en el estadio de Toronto.
Lukic, de 1,90 de estatura y 27 años, delantero del U Cluj rumano, aprovechó un balón que peinó su compañero Sead Kolasinac para poder anotar.
La selección canadiense dominó la mayor parte del partido en la primera parte y tuvo ocasiones para igualar el encuentro, pero la falta de tino y el desespero de sus atacantes le jugó en contra.