1-1. A Canadá le sobran ganas pero le falta fútbol ante Bosnia y Herzegovina

El gol canadiense fue obra de Cyle Larin a los 33 minutos del segundo tiempo. El delantero de 31 años, que juega en el Southampton inglés, recibió el balón dentro del área y sacó un remate potente a media altura que se le coló al portero bosnio por el palo derecho.

Bosnia y Herzegovina se había puesto en ventaja a los 21 minutos del primer tiempo con un gol de cabeza de Jovo Lukic tras un tiro de esquina.

Lukic, de 1,90 de estatura y 27 años, delantero del U Cluj rumano, aprovechó un balón que peinó su compañero Sead Kolasinac y anotó al ganarles en el salto a los defensores canadienses.

En la segunda jornada del Grupo B, el jueves 18 de junio, Canadá se medirá a Catar y Bosnia Herzegovina lo hará frente a Suiza.