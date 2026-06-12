Borja Iglesias también se tatuará la cara de Luis de la Fuente si España gana el Mundial

Cucurella abrió la veda en una entrevista en la cadena Cope en la que prometió que se tatuaría la cara del seleccionador, sin decir dónde.

Este viernes, los dos primeros futbolistas españoles en comparecer ante los medios de comunicación fueron cuestionados sobre si harían lo mismo y Borja Iglesias se mostró abierto a ello: “Ningún problema en hacerlo, seguro que buscando encuentro un estilo de tatuaje que me guste y puedo encontrar una buena opción. Yo me apunto también”.

Promesa a la que no se sumó Mikel Oyarzabal. “Yo no, yo soy más clásico. Ojalá se dé la oportunidad de que a uno se lo ponga, pero que se lo ponga de mi parte”, contestó.