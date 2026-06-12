Con un ojo en las serpientes y otro en Catar

El combinado helvético está concentrado en la Academia Judía de San Diego y en los alrededores de los campos de juego hay áreas con estos reptiles. Una peculiaridad y una situación con la que no contaba el plantel de la 'nati'

Han pasado varios días desde que Murat Yakin y sus muchachos se instalaron en su cuartel general para el Mundial 2026 y aunque pretenden dar cierta normalidad al paisaje, no dejan de sentir cierta inquietud. Y es que, según todas las informaciones, algunas de las serpientes que pululan por el lugar pertenecen a especies venenosas.

De hecho, los responsables de la selección prefieren prevenir y los paseos fuera de las áreas establecidas se han suspendido por recomendación de los expertos. No quieren riesgo alguno ni que nada altere el normal desarrollo del día a día de la selección de Suiza, que en unas horas se medirá a la de Catar.

Para otros, sin embargo, es una curiosidad más de las que ocurren en la rutina en Estados Unidos. El objetivo es que cada uno se quede en su lugar. Las serpientes, dentro de su hábitat y la selección, en su campo de entrenamiento.

'Zona de serpientes', advierte uno de los avisos próximos al lugar de concentración del equipo de Suiza, que resta ya relevancia al asunto y que asume con naturalidad la situación con la que convive estos días. Carteles visibles que refuerzan la advertencia han sido fijados en la frontera entre el cuartel general del equipo y el bosque que se encuentra al justo al lado.

Suiza optó por este complejo de lujo rodeado de naturaleza salvaje en la ciudad californiana que habitualmente cuenta con un clima adecuado para los entrenamientos y la puesta a punto. Además, está bien comunicada con el exterior y es un lugar cotizado por deportistas profesionales.

Un refuerzo en el protocolo de seguridad y mayor número de alertas han solventado, al menos provisionalmente y sin incidencias, la situación mientras el combinado helvético espera el momento para saltar a la escena.

El último entrenamiento realizado por la 'nati' fue completamente cerrado en este recinto de San Diego. No hay pistas sobre el once que puede poner en acción Murat Yakin.

La incógnita para el choque contra Catar es Ruben Vargas, del que no ha habido informaciones por parte de la selección. Al margen de las sesiones por problemas físicos en los entrenamientos anteriores y con el once titular en el aire.

El empate ante Australia en el último compromiso ha dejado dudas en Suiza, que en las últimas fases finales siempre ha superado la fase de grupos pero que no ha alcanzado los octavos. Ese es el desafío del conjunto helvético, que asume su inicio competitivo en un grupo que completan Canadá y Bosnia Herzegovina.