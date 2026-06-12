Deniz Undav y la ambición de Alemania: “El objetivo es ser campeones del mundo”

“El objetivo es ser campeones del mundo. Si ahora digo que sólo queremos llegar a los octavos de final sería un error. Cada uno de nosotros tenemos el objetivo de ser campeones del mundo”, expresó en una larga rueda de prensa.

Alemania cuenta ya las horas para su estreno ante Curazao del próximo domingo. “La tensión sube y todos están muy excitados para el primer partido. El foco está ahí, todos estamos pisando el acelerador en el entrenamiento. Todos estamos al cien por cien”, explicó el futbolista, que apuntó a la importancia de comenzar con triunfo en el torneo.

“Por supuesto que queremos ganar. Creo que cuando ganas el primer partido, primero das ejemplo al equipo y eso es muy importante para todos nosotros, también para los aficionados en Alemania, pero también para los aficionados de aquí”, expuso.

Elogiado por Thomas Müller y Jürgen Klopp, ahora comentaristas (“Demuestra que estoy haciendo algo bien”, dijo al respecto), Deniz Undav es una posibilidad para el once como media punta, en la competencia con Jamal Musiala.

“Tenemos muchas opciones y al final no importa quién juegue desde el principio”, apuntó durante la rueda de prensa.

“Si juego o entro desde el principio, el objetivo es dar el cien por cien, marcar goles y, por supuesto, seguir la idea táctica del seleccionador nacional. Puedo jugar de ‘9’ o de ‘10’. No importa, mi objetivo es marcar goles”, remarcó.

En su evolución, Deniz Undav mantiene una cualidad: “Me encanta ganar y darlo todo”.

“Cuando pienso en dónde estaba hace 14 años o incluso hace cuatro años, nunca podría haber soñado con estar aquí. Para ser sincero, yo tampoco tengo tiempo para disfrutarlo”, abundó el atacante, que ensaya el balón parado.

“Lo practicamos mucho. Tenemos dos especialistas como David Raum y Josuha Kimmich y con ellos, realmente, sólo tienes que entrar al remate y ocupar la zona. Su golpeo siempre es peligroso. Ya sabes que el 90 por ciento de los balones llegarán a esa zona, porque tienen mucha precisión”, señaló.

En su memoria está el Mundial 2014. Él tenía 17 años. “Estaba en casa con mis padres y vimos todos los partidos. Después de las victorias, siempre salíamos en coche, tocábamos el claxon y estábamos en las calles llenas de gente. Espero que podamos hacer lo mismo posible otra vez para los aficionados que están en casa”, deseó.

Y destacó la figura de Manuel Neuer. “Habla mucho, incluso fuera del campo. Se nota cuándo está en la portería. Tienes que tirar un poco más colocado. Es uno de los mejores porteros de todos los tiempos, pero también un hombre muy tranquilo. Cuando hablas con él, puedes sentir la experiencia y su entendimiento del fútbol”, declaró el atacante, que también explicó que Julian Nagelsmann tiene “una idea clara de juego y de fútbol”.

Deniz Undav ha renovado con el Stuttgart antes del Mundial. “Para mí, también fue importante. Realmente quería quedarme en el club. Ahora puedo centrarme completamente en el Mundial”, dijo el segundo máximo goleador de la temporada en la Bundesliga, sólo rebasado por Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa, también presente en la cita de Estados Unidos, México y Canadá 2026.