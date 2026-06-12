Enciso lidera el once de Paraguay y EE.UU. se apoya en Pulisic para el debut

El joven talento de la Albirroja se recuperó a tiempo para el estreno y se une al cuadro titular de la selección capitaneado por Gustavo Gómez, junto a Orlando Gill, Juan Cáceres, Omar Alderete, Junior Alonso, Andrés Cubas, Damián Bobadilla, Diego Gómez, Miguel Almirón y Antonio Sanabria.

Por su parte, en anfritión a la órdenes del argentino Mauricio Pochettino estará comandado por Christian Pulisic. Bajo palos, Matt Freese y una sólida defensa compuesta por Alex Freeman Chris Richards y Tim Ream.

El equipo estadounidense lo completan Sergió Dest, Weston McKennie, Tyler Adams, Antonee Robinson, Malik Tillman y Folarin Balogun.