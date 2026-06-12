La advertencia del estreno: España ganó solo 5 de 16 en los Mundiales

Siete derrotas, cuatro empates, 31 goles a favor y 24 en contra completan los números en ese sentido del combinado español desde su debut en el torneo en Italia 1934, con triunfo por 3-1 sobre Brasil, hasta la actualidad, cuando el próximo lunes se enfrente a Cabo Verde en Atlanta.

España solo entró en juego con victoria en tres de sus últimos 14 Mundiales, por más que el recuerdo del más reciente, el 23 de noviembre de 2022, fuera la goleada a Costa Rica que fue clave para su clasificación para octavos de final, porque después empató con Alemania (1-1) y luego perdió contra todo pronóstico frente a Japón (1-2).

Aquel día, Dani Olmo, Marco Asensio, Ferran Torres (2), Pablo Páez ‘Gavi’ (es el goleador más joven de la historia de España en un Mundial con este tanto), Carlos Soler y Álvaro Morata trasladaron al marcador una apabullante victoria del conjunto de Luis Enrique Martínez.

También empezó con triunfo en Alemania 2006, cuando goleó 4-0 a Ucrania, con los tantos de David Villa (2), Xabi Alonso y Fernando Torres. El conjunto de Luis Aragonés venció los tres choques de la primera fase… Y fue eliminado por Francia en octavos de final.

En cuartos cayó en Japón y Corea 2022, cuando también arrancó con victoria, por 3-1 contra Eslovenia, con los goles de Raúl González, Juan Carlos Valerón y Fernando Hierro.

Sus otros dos triunfos iniciales corresponden a sus dos primeros Mundiales. A Italia 1934, cuando se impuso por 3-1 a Brasil, por medio de José Iraragorri, el primero goleador español de su historia en el torneo, e Isidro Lángara, con dos dianas, y Brasil 1950, cuando remontó y doblegó también por 3-1 a Estados Unidos con los tantos de Silvestre Igoa, Estanislao Basora y Telmo Zarra, por ese orden tras el 0–1 rival.

Siete estrenos, en cambio, los perdió España. El último fue hace doce años, en Brasil 2014, con el durísimo golpe de 5-1 contra Países Bajos, cuyas consecuencias fueron catastróficas para el entonces vigente campeón, derrotado y eliminado al siguiente duelo contra Chile (2-0).

También cayó cuando fue campeona del mundo, en Sudáfrica 2010. El 0-1 con Suiza fue su única derrota de la competición, conquistada por única vez entonces en la final contra Países Bajos en Johannesburgo con el famoso gol de Andrés Iniesta.

También fue doblegada en sus primeros partidos en Francia 1998 frente a Nigeria (3-2); en México 1986 contra Brasil (0–1), entre la polémica del gol fantasma de Míchel que nunca subió al marcador, pero tan recordado; en Argentina 1978 contra Austria (1-2); en Inglaterra 1966 frente a Argentina (1-2); y en Chile 1962 contra Checoslovaquia por 0-1.

Y hubo cuatro empates. El último fue el 3-3 contra Portugal y Cristiano Ronaldo en Rusia 2018, pero antes igualó con Corea del Sur (2-2) en Estados Unidos 1994, con Uruguay en Italia 1990 (0-0) y con Honduras en España 1982 (1-1).

Añadidas las Eurocopas, España se estrenó en los dos grandes torneos con diez victorias, diez empates y nueve derrotas, 49 goles a favor y 37 en contra.

Catar 2022: España 7 - Costa Rica 0.

Sudáfrica 2010: España 0 - Suiza 1.

Alemania 2006: España 4 - Ucrania 0.

Japón y Corea 2002: España 3 - Eslovenia 1.

Estados Unidos 1994: España 2 - Corea del Sur 2.

México 1986: España 0 - Brasil 1.

España 1982: España 1 - Honduras 1.

Argentina 1978: España 1 - Austria 2.

Inglaterra 1966: España 1 - Argentina 2.

Chile 1962: España 0 - Checoslovaquia 1.

Brasil 1950: España 3 - Estados Unidos 1.

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Total: 16 partidos, 5 victorias, 4 empates, 7 derrotas, 31 goles a favor y 24 en contra.