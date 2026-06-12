Los ingleses eligen Benidorm para seguir a su selección en el Mundial

Las pantallas gigantes situadas en los exteriores e interiores de los hoteles, bares y restaurantes de la ciudad de los rascacielos a orillas del Mediterráneo ejercen un influjo creciente en estos "grandes consumidores de deportes", los ingleses, que no perdonan el fútbol y menos una cita tan señalada como el Mundial aunque haya un gran desfase horario por estar a más de 7.000 kilómetros de distancia.

En los últimos días se ha detectado un incremento del 18 por ciento en los vuelos del Reino Unido al aeropuerto de Alicante-Elche con destino a Benidorm justo en las fechas de la Copa del Mundo, lo cual ha empujado a un operativo especial de las policías local y Nacional que se irá adaptando a la evolución de la competición y a los cruces que vayan protagonizando Inglaterra y Escocia en sus caminos.

Antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) del Cuerpo Nacional de Policía participarán en el dispositivo dentro de una ciudad ya acostumbrada a estas situaciones, por ejemplo en la final de la Eurocopa de hace dos años, que ganó España a Inglaterra sin incidentes destacables pese a la aglomeración de hinchas.

El auge de los vuelos y de las reservas hoteleras reflejan que ingleses y escoceses volverán a tomar la 'zona guiri' de esta ciudad, con epicentro en la transitada calle Gerona, que a buen seguro será uno de los puntos del planeta donde más se gritará cada gol de los "The Three Lions" (Los Tres Leones).

Los hosteleros acompañarán las ganas de fútbol en las pantallas gigantes dentro de los locales y en las amplias terrazas con una variedad de platos combinados al estilo 'English', incluidos 'fish and chips', y con abundante disponibilidad de cerveza a un precio que a los británicos les parece más que razonable.

Para atender como se corresponde a este público tan entregado a sus colores, la patronal hotelera Hosbec (Asociación Empresarial Hotelera y Turística valenciana) ha pedido por escrito al ayuntamiento que amplíe el permiso de las terrazas más allá de la hora habitual de las 23.30 horas.

Normalmente desde esa hora no se pueden exceder los 55 decibelios, y los hoteles y bares han solicitado que esa limitación se retrase al pitido final del árbitro en los partidos más señalados.

Entre esos encuentros que solicitan incluir en la excepción horaria están el Inglaterra-Croacia del miércoles 17 de junio entre 22.00 y 00.00 horas; el Inglaterra-Ghana (día 23 de 22.00 a 00.00) y el Panamá-Inglaterra (día 27 de 23.00 a 01.00). No figuran los tres primeros de España por ser en plena madrugada, pero sí se añadirán en las eliminatorias posteriores si empiezan entre 22 y 23 horas.

Para la secretaria general de Hosbec, Nuria Montes, "en Benidorm se vive el fenómeno deportivo" en primera persona ya que los visitantes de Inglaterra quieren "ver aquí los partidos". "Una ciudad como Benidorm está siempre preparada para este tipo de eventos", ha destacado.

Desde hace décadas, Benidorm constituye uno de los destinos favoritos del público británico por el clima benigno y soleado de prácticamente todo el año, las numerosísimas conexiones aéreas con toda la isla y por la inmensa cantidad de bares y restaurantes que sirven comida y bebida típica inglesa en un ambiente cien por cien 'british', incluso con productos y marcas traídas a propósito de las islas.