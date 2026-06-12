McLean: "Estamos en buenas manos de cara al futuro"

"Estamos en buenas manos de cara al futuro", dijo McLean, que ante Bolivia, en el partido amistoso jugado el pasado fin de semana, cumplió 700 encuentros como profesional entre club y selección. El 701 será más especial porque supondrá la puesta en marcha de Escocia en un Mundial.

Escocia no tiene fácil el panorama en Estados Unidos, Canadá y México 2026 porque forma parte del cuarteto más complicado en la fase de grupos, el C. Después de jugar el domingo en Boston contra Haití, tendrá que hacer frente a los retos contra Marruecos y Brasil.

El conjunto escocés regresa a un Mundial veintiocho años después. Nunca atravesó la primera fase y es un momento único para este veterano de 34 años. "Llevo bastante tiempo en esto y lograr un hito como este es muy especial para mí. Sobre todo con la camiseta de Escocia", señaló McLean.

“Ese momento ante Dinamarca no era una cosa solo mía; se trataba de que llegáramos al Mundial. Ahora que estamos aquí queremos más. Cambiaría aquél momento por este, sin duda", dijo.

“Queremos hacer historia. Hay mucho más por venir", añadió. “Hay mucha expectativa. Nos exigimos mucho a nosotros mismos antes de cada partido, y queremos salir a ganar. Tenemos la plantilla; tenemos los jugadores que pueden hacerlo”, dijo el veterano futbolista de Escocia, que se refirió al joven Fletcher.

El centrocampista de 19 años, que cambió el Manchester City por el Manchester United, su actual club, ha atravesado rápidamente las etapas a las que ha tenido que hacer frente.

Nacido en Mánchester, ha representado en categorías inferiores tanto a Inglaterra como a Escocia. Con ambas podía jugar. También con la República de Irlanda, pero optó por el combinado escocés tal y como hizo su padre Darren Fletcher. Sin embargo, su hermano Jack decidió jugar en la selección de los tres leones.

Tyler Fletcher, que representó a Inglaterra en la selección sub-16, se unió al proyecto escocés después y jugó en la sub-17, sub-18, v sub-19 y absoluta, una decisión que tomó en firme en octubre de 2023.

Solo unos meses en la primera plantilla del Manchester United, con el que debutó en febrero pasado, y dos encuentros con el primer conjunto escocés han convencido a Steve Clarke, que lo ha llevado al Mundial 2026.

Tyler forma parte de una situación sin precedentes en el fútbol y es que comparte con su hermano Jack, también actualmente en el United, y su padre Darren el hecho de ser los primeros gemelos y progenitor que han jugado en la Premier.