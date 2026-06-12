Mohamed Ouahbi desborda confianza: "No tenemos miedo a Brasil"

"Con toda seguridad, estamos muy confiados, con una perspectiva muy positiva. Estamos muy confiados con el estado físico del equipo", declaró en la rueda de prensa previa al juego con la Canarinha, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

En el cargo desde marzo pasado, Ouahbi garantizó que su equipo no cambiará "sus principios" para enfrentarse el sábado a la pentacampeona del mundo.

"Necesitamos confiar en nuestro estilo, en nuestra calidad. El equipo de Marruecos está en una nueva dimensión. Respetamos inmensamente al equipo brasileño, pero nosotros tenemos nuestros valores y sabemos cómo vamos a jugar", defendió.

El seleccionador, quien se proclamó campeón del mundo con el equipo marroquí sub-20 en octubre de 2025, reconoció el potencial del conjunto de Carlo Ancelotti y, en concreto, de su "calidad individual".

También opinó que el técnico italiano ha traído más "estructura" a la 'Seleção', con la que comparte el Grupo C junto con Haití y Escocia.

"Respetamos profundamente a Brasil. Dicen que no es el mismo Brasil de antes, pero tienen la misma pasión y siempre quieren ganar", ponderó.

Asimismo, se dijo honrado por empezar el Mundial 2026 contra el cuadro suramericano, pero subrayó que ni ellos ni su rival tienen miedo.

"Nosotros no tenemos miedo. Existe respeto. Marruecos está ocupando su espacio y necesitar asumir su nueva realidad. Ahora, necesitamos continuar y perpetuar ese legado", aseveró.

Ouahbi llega invicto con la absoluta a esta Copa del Mundo con un balance de dos empates (Ecuador y Noruega) y tres victorias (Paraguay, Burundi y Madagascar) en cinco amistosos.

Marruecos, la gran revelación en Qatar 2022, debutará el sábado ante Brasil, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El 19 de junio se medirá con Escocia y cerrará su participación en el Grupo C el día 24 contra Haití.