Portugal llega a Estados Unidos encabezada por Cristiano Ronaldo y Bernardo Silva

La expedición portuguesa tocó tierra en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach poco antes de las 19:00 hora local (23:00 GMT), según imágenes de televisión, y subió a un autobús que les trasladó hasta el lujoso Four Seasons Resort Palm Beach, el hotel en el que se alojarán los jugadores al menos durante la primera fase.

El resort de cinco estrellas está ubicado frente al océano Atlántico, en un tramo privado de playa, y ofrece amplia "privacidad", según indica en su página web. Se localiza, además, en pleno corazón de Palm Beach, una isla que concentra una de las mayores densidades de riqueza del planeta.

Entre los múltiples millonarios que acoge la isla se encuentra el propio Trump, quien posee su residencia oficial en Mar-a-Lago, una monumental e histórica mansión de 126 habitaciones convertida en un club privado ultraexclusivo, separada por apenas seis kilómetros del hotel de Portugal.

El combinado luso entrenará un poco más hacia el interior, en unas instalaciones ubicadas en la también elitista localidad de Palm Beach Gardens, que ya fueron personalizadas para recibir a los jugadores.

El primer entrenamiento en suelo americano tendrá lugar este sábado, cuatro días antes del estreno de Portugal en el Mundial contra República Democrática del Congo en Houston (Texas).

La escuadra capitaneada por Cristiano Ronaldo quedó encuadrada en el grupo K, junto a Colombia y Uzbekistán, además del conjunto africano.

Houston será también la sede de su segundo partido de la primera fase, en el que se cruzarán con Uzbekistán, mientras que el último les enfrentará a Colombia en Miami, a escasos kilómetros de su lugar de concentración.

Portugal es una de las últimas selecciones que faltaban por viajar a Norteamérica para la disputa del Mundial, que comenzó ayer en México.

Los dirigidos por el español Roberto Martínez sellaron su preparación para el torneo de selecciones el pasado miércoles con una victoria por 2-1 ante Nigeria en tierras lusas.