Víctor Muñoz se entrena con el grupo y Luis de la Fuente ya tiene a los 26

Con Víctor Muñoz y los retornos durante la sesión del jueves de Lamine Yamal y Nico Williams, Luis de la Fuente contó por primera vez con los 26 futbolistas que forman la convocatoria de España para el Mundial.

La incorporación de Víctor Muñoz con el grupo tuvo de ‘premio’ un pasillo de collejas de sus compañeros antes de iniciar el trabajo de campo en la Baylor School de Chattanooga (Tenessee), igual que sufrieron Lamine Yamal y Nico Williams el jueves.

Fue la segunda sesión de preparación para el estreno en el Mundial del próximo 15 de junio ante Cabo Verde, un partido para el que los tres no serán titulares y su cantidad de minutos dependerá del estado físico de cada uno.

El encuentro que se disputará en el estadio de Atlanta, de techo retráctil y con aire acondicionado que mitigará las condiciones meteorológicas adversas, de calor y alta humedad, que se viven en el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.