Rúben Amorim, nuevo entrenador del Milan

“Milan: la pasión de toda mi vida y un desafío emocionante”, aseguró el técnico Rúben Amorim en una publicación del club en redes sociales, en la que se oficializó su fichaje tras varios días de informaciones difundidas en los medios italianos y portugueses.

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La llegada del luso se produce en un momento de reestructuración dentro de la entidad ‘rossonera’, tras una temporada decepcionante que terminó con la salida de Massimiliano Allegri y de varios integrantes de la dirección deportiva, entre ellos el director ejecutivo Giorgio Furlani, el director deportivo Igli Tare y el director técnico Geoffrey Moncada.

El técnico, que firmó hasta 2029, asume el reto de encabezar la reconstrucción de uno de los clubes más laureados del fútbol italiano, que se quedó fuera de los puestos de Liga de Campeones y busca recuperar su protagonismo tanto en Italia como en Europa.

Amorim, de 41 años, desarrolló su carrera como futbolista en Belenenses, Benfica y Braga, además de disputar catorce encuentros con la selección portuguesa y participar en los Mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

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Su trayectoria en los banquillos comenzó en el Casa Pia antes de dirigir al Braga B y posteriormente al primer equipo del conjunto bracarense.

En marzo de 2020 se incorporó al Sporting de Portugal, donde conquistó dos títulos de Liga, dos Copas de Portugal y una Supercopa, devolviendo al club lisboeta a la élite del fútbol y consolidándose como una de las referencias del país.

Tras brillar en el club de la capital portuguesa, en noviembre de 2024 dio el salto a la Premier League para hacerse cargo del Manchester United, donde fue destituido catorce meses después debido a los malos resultados.

El Milan apuesta por un entrenador con un estilo táctico basado en la posesión del balón, la presión alta tras pérdida y con una pizarra en la que juega un papel clave los carrileros. Su estilo de juego en el club milanés podría fundamentarse en el juego por bandas, donde futbolistas como Alexis Saelemaekers o Davide Bartesaghi podrían convertirse en piezas clave.