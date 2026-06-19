Argelia presenta una queja ante la FIFA contra el arbitraje del partido ante Argentina

Argel, 19 jun (EFE).- La Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó una queja ante la FIFA por dos decisiones arbitrales durante el partido de la Copa del Mundo que enfrentó el pasado miércoles a la selección del país magrebí con Argentina, en el que la albiceleste se impuso por 3-0 con un triplete de Lionel Messi, informó este viernes el diario deportivo de Argelia Compétition.