Alfaro saludó a los padres paraguayos y dejó una reflexión sobre las nuevas reglas del fútbol

La selección paraguaya cumplió este domingo una nueva jornada de entrenamientos en el complejo Spartan Soccer Complex de San José, California, donde continúa preparando el decisivo compromiso frente a Australia por la última fecha del Grupo D del Mundial 2026.

En medio de la movilización, Gustavo Alfaro aprovechó la ocasión para dedicar unas palabras a todos los padres paraguayos en una fecha tan especial.

“Para el país, donde en esta semana nos jugamos cosas tan decisivas y tan fuertes, vamos a necesitar el apoyo de todos. Pero hoy quiero mandarle un abrazo muy grande a todos los padres del Paraguay, a toda la gente que sabe lo que se siente, lo que se necesita y lo que hay que hacer para ser padre. Como padre y como abuelo lo digo”, expresó el seleccionador nacional.

El técnico argentino también fue consultado sobre algunas de las nuevas disposiciones reglamentarias implementadas en el Mundial, que han generado debate durante el desarrollo del torneo.

Alfaro dejó en claro que respeta las reglas establecidas por la FIFA, aunque reconoció que algunas de ellas le generan interrogantes por la velocidad con que fueron incorporadas al juego.

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“Si se le da continuidad y se convierte en gol, no se dice nada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos convalidando algo que fue un error. Ahí es donde yo digo que acepto las reglas, pero cuidado”, señaló.

El entrenador profundizó su reflexión al considerar que la acumulación de modificaciones ha transformado ciertos aspectos tradicionales del fútbol.

“Yo acepto las reglas porque estamos participando y no voy a decir que no las acepto, pero sí siento que es otro deporte. Fueron demasiadas cosas en un muy corto tiempo”, manifestó.

Mientras tanto, la Albirroja continúa enfocada en el duelo frente a Australia, un encuentro que puede definir su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo y que marcará una nueva prueba para el equipo que dirige el “Cazador de Utopías”.