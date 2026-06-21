Alfaro: “Lo que nos viene ante Australia es muy complicado”

La selección paraguaya continúa su preparación en San José, California, con la mirada puesta en Australia, rival al que enfrentará en un partido decisivo por la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Antes del entrenamiento dominical, Gustavo Alfaro dialogó con los medios y dejó varios conceptos sobre el presente de la Albirroja y el desafío que se aproxima.

“Lo que nos viene ante Australia es muy complicado”, reconoció el entrenador argentino, consciente de la exigencia que representará enfrentar a un equipo físico, ordenado y que también pelea por avanzar a la siguiente ronda.

A pesar de ello, Alfaro se mostró confiado en la fortaleza colectiva que ha construido el plantel paraguayo durante este proceso.

“Sentimos que si estamos todos juntos, podemos ser más”, afirmó el seleccionador, resaltando el compromiso y la unidad que caracterizan al grupo desde su llegada al cargo.

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Críticas a las nuevas reglas

El técnico también se refirió a algunas de las modificaciones reglamentarias que se están aplicando en el Mundial 2026 y expresó su preocupación por el impacto que podrían tener sobre la esencia del juego.

“Tengo miedo de convertirnos en jugadores de PlayStation”, señaló Alfaro al analizar la creciente intervención de las normativas en situaciones que antes quedaban libradas al desarrollo natural del partido.

“El fútbol es pasión, las pulsaciones están a mil. Tengo miedo de que seamos jugadores de PlayStation por manual”, agregó.

La pausa de hidratación, bajo la lupa

Otro de los puntos que cuestionó fue la duración de las pausas de hidratación, que a su criterio alteran el ritmo de los encuentros.

“Son cuatro tiempos con la pausa de hidratación”, expresó al referirse a cómo estas interrupciones terminan modificando la dinámica tradicional del fútbol.

“Con un minuto te alcanza para la hidratación”, sostuvo el entrenador, dejando en claro su postura sobre la necesidad de acortar esos tiempos de detención.

“Siento que es otro deporte”

Finalmente, Alfaro reiteró una reflexión que ya había realizado en días anteriores respecto a la evolución reglamentaria del juego.

“Acepto las reglas porque estamos participando, pero siento que es otro deporte”, manifestó.

Mientras tanto, Paraguay continúa trabajando con intensidad y optimismo en California, sabiendo que el encuentro frente a Australia definirá gran parte de su destino en la Copa del Mundo y que un resultado positivo puede abrirle las puertas a la fase eliminatoria del torneo.