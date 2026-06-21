Argentina se entrena en Kansas antes de viajar a Dallas

En horas de la mañana, los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni saltaron al campo de juego ante la mirada de la prensa e hicieron un trabajo de calentamiento, para continuar con ejercicios específicos ya a puertas cerradas.

El lateral derecho Gonzalo Montiel volvió a entrenarse, aunque es altamente probable que deje la titularidad en manos de Nahuel Molina.

En el duelo de la primera jornada ante Argelia, el de River Plate fue titular y el lateral derecho de Atlético de Madrid lo reemplazó para el comienzo de la segunda parte.

Otro que volvió a trabajar con sus compañeros fue el lateral por izquierda Nicolás Tagliafico, quien no jugó contra Argelia y frente a los austríacossumar minutos.

Por el momento, las principales dudas pasan por saber si Scaloni solo cambiará el lateral, si mantendrá en el campo a Thiago Almada o apostará por Nicolás González y si en el ataque juega Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

Esta última es una pregunta que surge encuentro tras encuentro y su respuesta se conocerá este lunes cuando Argentina presente su once inicial.

En las eliminatorias sudamericanas muchas veces jugaron juntos, mientras que cuando el seleccionador debió apostar por uno solo en la mayoría de los partidos jugó el del Atlético de Madrid.

En la Copa América 2024, Álvarez fue titular en cuatro encuentros y Martínez en dos.

De acuerdo con todo esto, el once de Argentina para medirse con Austria sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada o Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Este domingo, Argentina viajará a Dallas luego de almorzar y allí Scaloni hablará en conferencia de prensa.

Un día después, la Albiceleste se enfrentará a Austria en un juego de la segunda fecha del Grupo J, que por el momento tiene a estos dos equipos con tres puntos cada uno y a las selecciones de Jordania y Argelia más abajo con cero.