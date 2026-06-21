España desata su furia en el Mundial 2026

España estableció una clara diferencia sobre Arabia Saudí y tuvo la virtud de plasmarla en el marcador (4-0), que no siempre ocurre. A veces, un buen momento no es refrendado con goles.

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El joven Lamine Yamal estableció el 1-0 después de una recuperación en el medio, el toque de Baena para Oyarzábal a la izquierda y la asistencia para el cierre en el segundo palo del atacante del Barcelona.

Cuestionado por su escaso aporte en el debut, Oyarzábal estuvo encendido y registró el 2-0 luego de una peinada suya en el primer palo, el disparo de Dani Olmo, el rechazo que le queda a Laporte para la posterior resolución del ariete de Real Sociedad.

Oyarzábal registró su doblete y bien temprano configuró la goleada de la Roja. La acción se dio con un centro al segundo palo, el toque de Cucurella de cabeza para la asistencia a Dani Olmo que conectó por elevación para el cierre del “Oya”.

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A esa altura, España hacía fácil lo que parecía difícil, luego de su estreno con dudas contra Cabo Verde, saldado con empate sin goles.

En el segundo tiempo, el seleccionado europeo administró los tiempos, generó avances claros y en tiempo de recuperación llegó al quinto a través de Ferran Torres, pero la conquista no subió al marcador por posición adelantada.

En la última tercera y fecha de la fase de grupos, a desarrollarse en forma simultánea, España lidiará el viernes 26 contra Uruguay, en Guadalajara, mientras que Arabia Saudí jugará con Cabo Verde, en Houston, en duelos marcados para las 21:00, hora paraguaya.

Detalles del partido

Estadio: Atlanta. Árbitro: Raphael Claus. Asistentes: Danilo Manis y Rodrigo Figueiredo (terna de Brasil). Cuarto y quinto árbitros: Andrés Rojas y Alexander Guzmán (Colombia). VAR: Nicolás Gallo (Colombia). AVAR: Érik Miranda (México). Soporte VAR: Guillermo Pacheco (México).

España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Pedri (70’ Fabián Ruiz), Dani Olmo (61’ Nico Williams); Lamine Yamal (ST Yéremy Pino), Oyarzábal (ST Ferran Torres) y Baena (61’ Mikel Merino). D.T.: Luis de la Fuente.

Arabia Saudí: Mohammed Alowais; Ali Lajami, Abdulelah Alamri (61’ Mohammed Abu Al-Shamat), Hassan Altambakti, Saud Abdulhamid, Moteb Alharbi; Nasser Aldawsar, Musab Aljuwayr (ST Abdullah Al-Hamdan), Abdullah Alkhaibari (ST Mohamed Kanno); Feras Alkbrikan (61’ Ala’a Al-Hejji) y Salem Aldawsari (90’ Khalid Al-Ghannam). D.T.: Georgios Donis.

Goles: 11’ Lamine Yamal, 21’ y 24’ Oyárzabal, 49’ Hassan Altambakti, en contra (E). Amonestados: 30’ Salem Al-Dawsari y 60’ Mohamed Kanno (AS). Tiros de esquina: España 6-Arabia Saudí 1.