Canobbio y Sanabria, las novedades en el once de Uruguay ante Cabo Verde

Ambas modificaciones eran de esperar, vistos los entrenamientos de Uruguay durante la semana, en el que ambas incorporaciones trabajaron de forma habitual con los previsibles titulares.

Viña y Núñez fueron los dos jugadores sacrificados al descanso frente a Arabia Saudí en el debut, cuando Uruguay perdía por 1-0, y acabó igualando el partido en una segunda parte mucho mejor que la primera.

Contra Cabo Verde, Uruguay formará con Fernando Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Juan Manuel Sanabria; Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Federico Valverde, Agustín Canobbio, Maxi Araújo y Federico Viñas.

El seleccionador de Cabo Verde, Pedro Leitao Brito ‘Bubista’, apenas introducirá tres cambios con respecto al debut contra España. Los zagueros se mantienen y las escasas modificaciones afectan a la punta del ataque.

El combinado africano saldrá de inicio con Vozinha; Moreira, Pico Lopes, Diney Borges, Sidny Cabral; Kevin Pina, Telmo Arcanjo, Jamiro Monteiro; Garry Rodrigues, Ryan Mendes y Gilson Benmichol.

Será el segundo partido consecutivo de Uruguay en el Hard Rock Stadium de Miami, que comenzará a las 18:00 hora local (22:00 GMT).