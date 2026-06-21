El colombiano Deossa se irá al Vasco da Gama cedido con opción de compra obligatoria

Según informaron diversos medios de comunicación brasileños y confirmó EFE de fuentes cercanas al Betis, Deossa habría recibido permiso para negociar con el Vasco da Gama mientras ambos clubes cierran las condiciones del traspaso con el que el club andaluz pretende recuperar gran parte de los doce millones invertidos hace un año en su fichaje.

De este modo, la fórmula que está cerca de cristalizar es la de la cesión por una temporada con una opción de compra obligatoria que rondará los ocho millones de euros de fijo más otros tres variables por objetivos.

Nelson Deossa, mediocentro de 26 años, llegó al Betis el verano pasado procedente del Monterrey mexicano y, en su primera temporada en el fútbol europeo, ha disputado veintiséis encuentros oficiales en los que no ha marcado ningún gol y ha dado una asistencia.