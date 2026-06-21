España golea 3-0 al descanso con un tanto de Lamine Yamal y dos de Oyarzabal

Atlanta (EE.UU.), 21 jun (EFE).- La selección española golea al descanso a Arabia Saudí, en la segunda jornada del grupo H del Mundial 2026, con un tanto de Lamine Yamal, en el minuto 10, y dos de Mikel Oyarzabal, en el 21 y el 24, dentro de la absoluta superioridad del conjunto dirigido por Luis de la Fuente en la primera parte.