Hendry sobre la vuelta de Neymar: "Le espero con ansias... si juega"

Hace tres temporadas que este zaguero de 31 años que ha jugado en varios equipos del fútbol europeo, en Bélgica, en Inglaterra, Escocia o Italia, entre otros, se marchó a Arabia Saudí, al Al Ettifaq. Allí jugó más de una vez con Neymar, referente en su momento del Al Hilal.

"Le espero con ansias.. si juega", dijo Hendry sobre Neymar. "No hay problema si juega, ya me he enfrentado a él antes", recuerda el defensa titular de Escocia.

Hendry negó diferencias con su compañero Scott McTominay con el que se le vio discutir en una pausa de hidratación del partido ante Marruecos. "Puede confundir la cámara. Es un partido de mucha tensión y emoción pero Scott no estaba molesto, ni hubo nada", negó. "No hubo ni insultos ni palabras fuertes".

"Partidos como el de Brasil son los que uno quiere jugar. Hemos trabajado mucho para estar como estamos ahora. Estamos en una posición muy buena y queremos aprovecharla al máximo", indicó el defensa de Escocia. "Podemos estar orgullosos de nosotros".

Hendry destacó la actitud del bloque de Steve Clarke: "Tenemos un espíritu de equipo increíble. Nos concentramos individualmente cada uno porque hay partidos cada poco tiempo".

Respecto a Brasil, el defensa del Al Ettifaq dijo que exige "estar concentrado todo el momento. Son jugadores que en cualquier momento marcan diferencia y en un despiste te pueden castigar. Va a ser un gran espectáculo. La historia que tiene Brasil en esta competición es increíble".

"Estoy disfrutando del juego a este nivel. Creo que me he adaptado bien y estoy satisfecho con los minutos que he jugado", reivindicó Hendry que elogió a su compañero, Lewis Ferguson, del Bolonia. "Lewis se dedica a lo suyo, no hace florituras y simplemente hace su trabajo.Tiene una gran experiencia y es un verdadero líder en nuestro equipo", destacó Hendry.