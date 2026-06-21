Lamine Yamal, titular en un once con Dani Olmo, Baena y Pedro Porro

Atlanta (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Lamine Yamal, extremo de la selección española, sale como titular en el partido contra Arabia Saudí por primera vez en el Mundial 2026 tras recuperase de una lesión muscular y a pesar de no estar disponible para jugar los 90 minutos de un encuentro en el que España necesita la victoria tras el empate ante Cabo Verde.