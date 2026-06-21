21 de junio de 2026 a la - 14:35
Más del 99 por ciento del aforo de los estadios estuvo lleno en los primeros 36 partidos
Dallas (EE.UU.), 21 jun (EFE).- El 99'54 por ciento del aforo de los estadios estuvo lleno en los primeros 36 partidos del Mundial 2026, que ya acumula 2.307.947 espectadores, con un promedio de 64.110 aficionados por partido.
Con 104 partidos en total, el Mundial que se disputa en México, Canadá y Estados Unidos se encamina al récord de asistencia que tiene, desde 1994, la Copa del Mundo que se disputó en Estados Unidos, con 3.587.538 aficionados.